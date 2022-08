„American Pie“-Star Jennifer Coolidge hatte „viel Spaß als MILF“

Schauspielerin Jennifer Coolidge hat jetzt verraten, dass ihre Rolle in „American Pie“ dazu beitrug, dass sie mit rund 200 Menschen geschlafen hat. Parallel zu ihrem Geständnis wurde das Veröffentlichungsdatum für die zweite Staffel von „The White Lotus“ bekannt gegeben.

Empfehlung der Redaktion „American Pie 5“: Tara Reid verrät Details zu möglicher Fortsetzung

„Es gibt etwa 200 Leute, mit denen ich sonst nie geschlafen hätte“

„American Pie“ feierte im Jahr 1999 seine Premiere. Mit dem Film hatte Coolidge ihren Durchbruch: Sie spielte eine temperamentvolle Mutter, die um die Aufmerksamkeit der Freunde ihres Teenager-Sohns buhlt. Später spielte sie die Rolle erneut in der 2001 erschienenen Fortsetzung sowie in den beiden Spin-offs „American Wedding“ und „American Reunion“.

Coolidge, die derzeit die zweite Staffel der HBO-Serie „The White Lotus“ promotet, scherzte in einem Interview mit „Variety“, dass ihr Sexappeal zum Erfolg der Serie beigetragen habe. Sie sagte: „Ich hatte viele Chancen wegen meiner Rolle als MILF und ich habe eine Menge Sex wegen ,American Pie‘ bekommen. Es gab so viele Vorteile, diesen Film zu machen. Es gibt etwa 200 Leute, mit denen ich sonst nie geschlafen hätte.“

Jennifer Coolidge bekam zuvor zehn Jahre lang keine Rolle

Die Schauspielerin hatte vor „American Pie“ und ihrer Rolle als Nageldesignerin in „Natürlich Blond“ nur wenige Aufträge. Außerdem sagte sie, dass die Rollen ihr geholfen hätten, anders an Castings und die Hollywood-Branche heranzugehen: „Zehn Jahre meines Lebens habe ich vorgesprochen [und] nichts davon führte zu einem Job. Die Angst ist weg, wenn man so daran gewöhnt ist, zu verlieren. Darin liegt eine gewisse Freiheit“, erklärte sie.

Derzeit scheint es, als würde Coolidges Karriere eine zweite Chance bekommen, denn sie wurde für ihre Rolle als emotionale Erbin in der Gesellschaftssatire „The White Lotus“, die von Mike White, dem Drehbuchautor von „School of Rock“, ins Leben gerufen wurde, zum ersten Mal für einen Emmy nominiert. Auch die Darsteller Murray Bartlett und Sydney Sweeney erhielten eine Nominierung. Die zweite Staffel von „The White Lotus“ soll noch dieses Jahr im Oktober erscheinen. Ein genaues Startdatum steht allerdings noch nicht fest.