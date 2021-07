Trippie Redd und Lil Uzi Bert übernehmen L.A. – „Holy Smokes“ (Musikvideo)

Trippie Redd hat seine neue Single „Holy Smokes“ veröffentlicht und dafür auch Lil Uzi Vert gewinnen können. Darin unterstreichen die beiden Rapper, dass Geld ausgeben mindestens genauso wichtig ist wie Geld verdienen.

Für das Musikvideo zur Single holte sich der 22-Jährige den Schauspieler David Mauouz, bekannt aus der Serie „Gotham“ ans Set und zeigt, wie dieser eine Explosion in L.A. beobachtet. Nach einer Durchsage wird klar: Trippie Redd und Lil Uzi Vert haben die Stadt erobert und nehmen die Zuschauer jetzt mit durchs Nachtleben.

Holy fuckin‘ smokes, I got my money up (Cash)

Countin‘ all these bands, took me a while just to damn run it up

Multi millions, I fill a hundred up

All this cash on me but I still can’t buy love

Put the hundons in the Chanel, got my racks up