Taylor Swift & Travis Kelce: Flavor Flav will ihre Hochzeit trauen

Wird die Trauung des frisch verlobten Paares etwa von diesem US-amerikanischen Musiker geleitet?

Wer nicht hinter dem Mond lebt, hat es inzwischen mitbekommen: Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt. Das teilte das Paar am Dienstag (26. August) in einem Instagram-Beitrag mit. Der Post zeigt die Sängerin und den Footballspieler in einem Garten voller Blumen und trägt die Bildunterschrift „Eure Englischlehrer und euer Sportlehrer heiraten 🧨“. Die Nachricht beschäftigt seitdem das gesamte Internet. Zahlreiche Prominente haben dem Paar ihre Glückwünsche ausgesprochen – einer von ihnen bietet sich nun sogar als Trauredner an.

Rapper Flavor Flav bietet sich als Trauredner an

Der US-amerikanische Rapper, der auch als Mitglied der HipHop-Formation Public Enemy bekannt ist, Flavor Flav, gratuliert Taylor Swift und Travis Kelce in einem von „TMZ“ veröffentlichten Video zur Verlobung. Dort sagt er: „Flavor Flav ist hier im Haus, alias King Swiftie. Ich möchte meiner Freundin Taylor Swift zu ihrer Verlobung mit meinem Kumpel Travis Kelce gratulieren. Hey yo, hört euch das an: Ich wusste, dass das passieren würde. Ich konnte den Tag kaum erwarten, wisst ihr, was ich meine? Jetzt ist meine Freundin Taylor mit meinem Kumpel verlobt. Ich bin total begeistert!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Er ergänzt, dass er die Hochzeit kaum erwarten könne und macht dem Paar gleich ein Angebot: „Und nicht nur das, wenn ihr heiratet, lasst meinen Kumpel Flavor Flav die Trauung durchführen“, schlägt er vor.

„King Swiftie“ Flavor Flav – Rap-Ikone outet sich als Mega-Fan

Seit seinem Besuch der „Eras“-Tour im Jahr 2023 in Detroit ist Flavor Flav angeblich ein bekennender Swiftie und anerkanntes Mitglied der Fangemeinde. Auf weiteren Konzerten der Tour wurde der Rapper häufig dabei beobachtet, wie er mit anderen Taylor-Swift-Fans Freundschaftsarmbänder austauschte – ein klassischer Brauch unter Besucher:innen der „Eras“-Tour.

Im Video erklärt er außerdem, dass er es lieben würde, die Hochzeit zu leiten. Klassische Glückwünsche fehlen ebenfalls nicht: „Aber vor allem: Herzlichen Glückwunsch, Taylor und Travis. Möge Gott euch mit der längsten und erfolgreichsten Ehe segnen, die es je gab, hört ihr mich? Ich freue mich für euch beide. King Swiftie ist im Haus und gibt euch all meine Segenswünsche. Taylor Swift, du hast das Geschenk.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Swift und Kelce äußerten sich bisher nicht offiziell zu dem Angebot von Flavor Flav.

Promi-Glückwünsche für Taylor Swift & Travis Kelce: Von Sabrina Carpenter bis Charlie Puth

Unter den weiteren Gratulant:innen sind unter anderem Sabrina Carpenter und Charlie Puth, die den Beitrag von Swift und Kelce jeweils in ihrer Instagram-Story teilten. Carpenter, die das einzige Feature auf Taylor Swifts kommendem Album THE LIFE OF A SHOWGIRL beisteuern wird, ergänzte über dem Post zehn weiße Herz-Emojis.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Charlie Puth drückte seine Freude in Worten aus: „Herzlichen Glückwunsch, Taylor und Travis! Das ist der schönste Abschnitt im Leben. Ich freue mich so für euch beide!!“