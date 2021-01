„Your Honor“: Sebastian Koch in der Hauptrolle der deutschen Adaption

Foto: Square One. All rights reserved.

Die israelische Serie „Kvodo“ (US-Adaption „Your Honor“ – hier zu unserer Kritik) bekommt eine deutschsprachige Adaption in hochkarätiger Besetzung. So werden neben Sebastian Koch, bekannt aus „Das Leben der Anderen“ und Paula Beer, die sich mit „Frantz“ einen Namen machte, auch bekannte Gesichter aus den Erfolgsserien „Bad Banks“ und „Unorthodox“ auf der Leinwand erscheinen.

Empfehlung der Redaktion Frühe Kassette von Radiohead wird inklusive unbekannter Songs versteigert

Auch mit dabei: Tobias Moretti und Lena Kalisch

Die deutsche Produktionsfirma Square One bestätigte nun, dass Sebastian Koch und Paula Beer in die Hauptrollen der deutschen Fassung „Euer Ehren“ schlüpfen werden. Beide standen bereits 2018 für das Oscar-nominierte Drama „Werk ohne Autor“ vor der Kamera.

Doch auch über die Hauptrollen hinaus, hat das Casting-Team eine beachtliche Besetzung für „Euer Ehren“ akquirieren können. In dem sechsteiligen Justizthriller werden Koch und Beer unter anderem von den „Bad Banks“-Stars Tobias Moretti und Sascha Geršak unterstützt. Außerdem mit dabei ist „Unorthodox“-Darstellerin Lena Kalisch, sowie Ursula Strauss („Hotel Sacher“), Taddeo Kufus („1917“) und Rainer Bock („Atlas“).

Auch hinter der Kamera ist die deutsche Adaption vielversprechend aufgestellt. So wird „Atlas“-Regisseur David Nawarth bei allen sechs Episoden Regie führen und neben David Marian Möhring auch als Co-Autor der Serie tätig sein. Die Serie wird vom ARD und ORF produziert und in Wien, Innsbruck und Umgebung gedreht.

Empfehlung der Redaktion Joe Biden und Kamala Harris veröffentlichen offizielle Playlist zur Amtseinführung

Produzenten sprechen von einer Weltklasse-Besetzung

Der CEO von Square One und Produzent der Serie berichtet, dass Sebastian Koch bereits von Anfang an seine Top-Wahl für die Hauptrolle war. „Sebastian Koch war mein erster Anruf. Wir sind Hand in Hand in dieses Projekt eingestiegen … Ich bin begeistert von der hochkarätigen Besetzung, die wir für diese Premium-Serie gewinnen konnten“, so Al Munteanu.

Auch Danna Stern, die Geschäftsführerin der originalen Produktionsfirma yes Studios, ist begeistert: „Es übersteigt unsere kühnsten Träume, eine solche Weltklasse-Besetzung für die deutsche Version von ‚Your Honor‘ an Bord zu haben.“

„Your Honor“ erzählt die Geschichte eines unbestechlichen Richters (im Original gespielt von „Breaking Bad“-Star Bryan Cranston), der seine Karriere mit der Bekämpfung des organisierten Verbrechens verbracht hat. Das Blatt wendet sich, als sein jugendlicher Sohn in einen Fall von Fahrerflucht verwickelt wird und dabei den Sohn eines verhafteten Verbrecherbosses schwer verletzt.