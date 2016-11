Charlie Hebdo kommt nach Deutschland

2016 bekommt doch noch ein Happy End: Knapp zwei Jahre nach den Terror-Anschlägen in den Redaktionsräumen des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo scheint die Zeitschrift stärker aufgestellt denn je. Schon in gut einer Woche, also am 1. Dezember 2016, soll die erste Charlie-Hebdo-Ausgabe in deutscher Sprache erscheinen. Das berichtet das Medienbranchen-Magazin Meedia unter Berufung auf Zeitschriften-Großhändler.

Damit könnte sich in Deutschland neben der Titanic und dem Eulenspiegel eine dritte gedruckte Satire-Publikation entwickeln. Das Blatt soll zu einem Preis von 4 Euro erhältlich sein und wöchentlich erscheinen. Ob die Zeitschrift eigene Inhalte beinhaltet oder sie ausschließlich aus Übersetzungen des französischen Originals besteht, ist laut Meedia noch nicht bekannt.

Charlie Hebdo erlangte internationale Bekanntheit, nachdem die Redaktionsräume in Paris am 15. Januar 2015 von zwei Terroristen überfallen wurden. Zehn Redaktionsmitglieder wurden während des Anschlags getötet. Charlie Hebdo hatte in seinen Karikaturen immer wieder auf radikalen Islamismus aufmerksam gemacht. Etliche Publikationen und Personen hatten nach der Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen bei Charlie Hebdo zum Mord am damaligen Chefredakteur aufgerufen.