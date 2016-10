Fleetwood Mac wollen neues Album noch vor Weihnachten fertigstellen

Christine McVie von Fleetwood Mac hat eine neue Wasserstandsmeldung zum lang erwarteten, neuen Fleetwood-Mac-Album abgegeben.

In einem Interview mit dem Guardian sagte sie, das Album sei „zur Hälfte fertig.” Auf den Hinweis des Interviewers, dass die Band bereits vor zwei Jahren den gleichen Fortschritt mitgeteilt habe sagte McVie: „Zwischenzeitlich haben wir eine Welt-Tournee hinter uns gebracht. Im Oktober werde ich die Arbeit an der Platte fortsetzen und hoffe, es bis dahin fertiggestellt zu haben. Wenn das nicht klappt, mache ich danach weiter und schließe es dann ab.“

Die Stücke hätten zwar noch keine Titel, aber McVie betont, dass sie „eine große Bandbreite aufweisen und ich bin sehr zufrieden mit dem bisherigen Ergebnis.“

2016 wird es also nichts mehr mit dem Release des neuen Albums, bis März 2017 könnte die Platte jedoch schon in den Läden stehen, auch wenn nichts so ganz sicher ist bei Fleetwood Mac. Christine McVie zu dem Hin und Her um das erste Album seit 2003: „We do things in a weird way, I guess“