Hier anhören: Franz Ferdinand veröffentlichen Anti-Trump-Song „Demagogue“

Im Rahmen des Projekts „30 Days, 30 Songs“, das von Dave Eggers ins Leben gerufen wurde und bei dem bis zum Tag der US-Wahl am 8. November 2016 täglich ein Lied veröffentlicht wird, melden sich Franz Ferdinand mit neuer Musik zurück.

In „Demagogue“ richten Franz Ferdinand deutliche Worte an den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump, den sie mit dem Lied als politischen Hetzer bezeichnen. Des Weiteren warnt Alex Kapranos singend vor kurzen „Pussy-grabbing Fingers“ am Auslöser von nuklearen Waffen.

Den Song könnt Ihr Euch direkt hier im Stream anhören:

Death Cab for Cutie, Aimee Mann und Jim James haben ebenfalls schon Songs für das Projekt veröffentlicht. Auf der Website dazu findet Ihr eine Übersicht, bei Spotify gibt es alle veröffentlichten Lieder zum Anhören in einer Playlist.