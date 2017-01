Netflix hat den Starttermin der 5. Staffel „House of Cards“ veröffentlicht

Es war ja eigentlich abzusehen, dass der Streaming-Dienst Netflix die Amtseinführung von Donald Trump nutzen würde, um Werbung für sein Serien-Flaggschiff „House of Cards“ zu machen. Immerhin wurden während des Wahlkampfes in den USA auch immer Werbespots für das Politk-Drama ausgestrahlt, bevor wichtige TV-Debatten begannen. Der kurze Clip, den Netflix nun kurz vor der Amtseinführungsfeier im Fernsehen senden ließ und parallel dazu im Internet verbreitete, kündigt relativ schlicht das Premierendatum der kommenden Staffel an: den 30. Mai 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=5xUZKyPBaR0 Video can’t be loaded: House of Cards | Season 5 Date Announcement [HD] | Netflix (https://www.youtube.com/watch?v=5xUZKyPBaR0)

Es ist die mittlerweile fünfte Staffel der Serie, in der Kevin Spacey den fiktiven US-Präsidenten Frank Underwood spielt. Die neuen Episoden werden auf dem US-Netflix allesamt am 30. Mai erscheinen, in Deutschland sind sie ab diesem Datum zuerst auf Sky verfügbar. Bereits vor Jahren hat Netflix die Erstausstrahlungsrechte für seine wichtigste eigenproduzierte Serie in Deutschland an Sky angegeben. Jetzt müssen deutsche Netflix-Nutzer immer einige Monate länger auf neue Episoden warten als der Rest der Welt.