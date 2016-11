Quiz: Kennt Ihr noch die Jugendwörter der letzten Jahre?

Die Jury bei Langenscheidt hat gesprochen. „Fly sein“ ist das offizielle Jugendwort des Jahres. Die Juroren und Jurorinnen waren der Ansicht, dass auf den Pausenhöfen der Republik permanent alle versuchen, Fly zu sein wie ein Adler. Die Alternativen im Jahr 2016 waren bae, Bambusleitung, isso und Hopfensmoothie.

Was Fly sein bedeutet laut Langenscheidt: „Jemand geht besonders ab“. Komisch: Dank der Band The Offspring und ihrem Song „Pretty Fly (for a White Guy)“ aus dem Jahr 1998 kommt uns der Ausspruch dann doch schon etwas älter und ausgelutscht vor. Aber vielleicht hat sich der Begriff eben auch erst jetzt so richtig in Deutschland durchgesetzt. Wenn es jemand weiß, dann bestimmt die Hobby-Cloudrapper von der Langenscheidt-Jury.

Ob die Jugendwörter der vergangenen Jahre im Sprachgebrauch angekommen sind, könnt Ihr dank unseres Quiz selbst überprüfen. Seit 2008 wird es gewählt, nicht alle Begriffe haben bis ins Jahr 2016 überlebt. Testet hier, wie Fly ihr im Gespräch mit der Jugend noch sein könnt: