Statt Winterkälte: Friedrich Sunlight feiern den „Sommer Samstag Abend“

Wir bitten kurz um Aufmerksamkeit für eine hoffnungsvolle Newcomergruppe aus Deutschland: Hinter dem Namen Friedrich Sunlight nämlich steckt nicht etwa ein anglophiler deutscher Liedermacher, sondern eine fünfköpfige Band aus Augsburg. Sänger Kenji Kitahama ist ein in Bayern lebender Kalifornier, und entsprechend leichtfüßig und traditionell, mit Gegensätzen spielend klingt denn auch die Musik von Friedrich Sunlight. „Wenn am Anfang alles richtig war, wieso ist’s dann nicht mehr gut, dass ich bin so wie ich bin so wie ich war?“ singt Kitahama zum Beispiel beschwingt im Song „Sommer Samstag Abend“ – und fasst mit dieser rhetorischen Frage die Grundlage sehr vieler Beziehungskrisen zusammen. Der Gesang erinnert an Elliott Smith, die Musik an eine Fahrstuhlversion von Superpunk – aber macht Euch lieber selbst ein Bild. Das komplette neue Video zu „Sommer Samstag Abend“ von Friedrich Sunlight präsentieren wir Euch hier im Stream:

https://www.youtube.com/watch?v=Ln_7EmHq5Jg Video can’t be loaded: Friedrich Sunlight – Sommer Samstag Abend (https://www.youtube.com/watch?v=Ln_7EmHq5Jg)

Friedrich Sunlight verstehen ihre Musik übrigens als „Gegenentwurf zur lyriklastigen deutschen Diskurspop-Szene“. Am 25. November veröffentlichen sie ihr Debütalbum bei Tapete Records.