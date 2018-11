Kala Brisella aus Berlin krönen sich zum „King Of The Moon“

Die Menschheit sucht nach Jahrzehnten nach einer Lösung, um den Mond zu bevölkern. Kala Brisella machen es einfach. „Ich baue mir ein Haus auf dem Mond“ heißt es gleich in der ersten Zeile ihrer neuen Single „King Of The Moon“, in der sich Sänger Jochen Haker zu eben jenem krönt.

Kala Brisella, die während ihrer Arbeit in der Theaterbranche zusammengefunden haben, haben auch ein wundervolles Video zu ihrem an The Strokes erinnerndes „King Of The Moon“ produziert. Der in „einer Woche Feinstarbeit“ zusammengewerkelte Clip in Stop-Motion zeigt die Band in buntem Analog-Spielkonsolen-Szenarien durchs All schweben und über den Mond spazieren. Das sehenswerte Endergebnis könnt Ihr Euch hier ansehen:

Im September veröffentlichten Kala Brisella ihr neues Album GHOST, das bei Tapete Records erschien und im Musikexpress 4 von 6 Sternen erhielt. ME-Autorin Julia Lorenz schrieb dazu:

„Kompliment: Diese herrliche Sperrmüllsofa-Melancholie bekommen fast nur Mutter so gut hin.“

Von diesem Wochenende an ist die Band mit den neuen Songs auch auf Tour zu sehen. Alle Termine hier im Überblick: