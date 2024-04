30 Jahre ILLMATIC: Nas veröffentlicht Single und kündigt Tour an

Im Herbst wird der Rapper drei Konzerte in Deutschland spielen.

Bereits 30 Jahre ist es her, dass Nas mit seinem Debütalbum ILLMATIC auf der Bildfläche erschien. Es etablierte Nas als einen der einflussreichsten Rapper des Genres. Seine nachfolgenden Alben wurden immer wieder an ILLMATIC gemessen. Nun veröffentlichte der 50-Jährige mit „Define My Name“ eine neue Single und kündigt eine Jubiläumstour an.

Single inklusive Albumankündigung

Die am Freitag (19. April) erschienene Single „Define My Name“ hat Nas in Kooperation mit DJ Premier veröffentlicht. Die beiden haben bereits vor 30 Jahren zusammen an ILLMATIC gearbeitet. Premier hat den Rapper damals für drei Songs als Produzenten unterstützt. Nun haben die beiden gemeinsam die Single „Define My Name“ veröffentlicht. In dem Song reflektiert Nas seine Karriere und rappt: „Mit 20 sagte ich, dass ich mit 30 besser aufhöre/ Dann mit 30 dachte ich, dass Rappen mit 40 kitschig ist/ Wie falsch lag ich?“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Doch damit nicht genug: Bald soll ein gemeinsames Album in die Stores kommen. Fans haben bereits auf eine neue LP anlässlich des 30. Geburtstages von ILLMATIC gehofft. Dass die Wünsche seiner Anhänger:innen erhört wurden, zeigt sich nun in der neusten Single. So endet Nas mit: „Ich habe die Reime, du [DJ Premier, Anm.d.Red.] hast die Beats… 30 Jahre später sind wir wieder auf der Straße, wir sind wieder im Labor… Es ist Zeit für ein Album.“

Sonstige Informationen, wie etwa ein Release-Datum, sind bisher noch nicht bekannt.

Nas kündigt Jubiläums-Tour an

Gemeinsam mit dem Songrelease und dem Albumhinweis verkündet der Rapper eine Jubiläumstour im Herbst 2024. Nachdem der New Yorker vergangenen Sommer zusammen mit dem Wu-Tang-Clan in der Berliner Wuhlheide zu sehen war, spielt er dieses Mal gleich drei Konzerte in Deutschland. Auf der „Illmatic 30 Year Anniversary Tour“ wird er in Köln, Berlin und Offenbach zu sehen sein. Der allgemeine Ticket-Vorverkauf startet am Donnerstag, dem 25. April um 10 Uhr bei den bekannten Tickethändlern.

Das sind die Deutschland-Termine