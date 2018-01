50 Cent ist unbemerkt Bitcoin-Millionär geworden

Wie nun bekannt wurde, darf sich 50 Cent offiziell Bitcoin-Millionär nennen. Der US-Musiker war 2014 der erste Rapper, der Bitcoin als Zahlungsmittel für seine Produkte einführte.

Mit seinem 2014er-Album ANIMAL AMBITION nahm er 700 Bitcoins ein, ein einzelner Bitcoin hatte damals einen Wert von etwa 662 US-Dollar. Aufgrund des stetigen Kurshochs besitzt ein einzelner Bitcoin momentan einen Wert von 8.000 US-Dollar, was bedeutet, dass 50 Cent gut 5,4 Millionen US-Dollar gemacht hat.

A little bitcoin anyone? LOL. l know l make you sick but excuse me…I’m getting to the bag 💰 #denofthieves pic.twitter.com/DCJu2thDr9

— 50cent (@50cent) January 23, 2018