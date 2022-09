A$AP Rocky entschuldigt sich für „Rolling Loud“-Performance

Am Sonntag

entschuldigte sich A$AP Rocky für seine

Performance

auf dem „

Rolling

Loud“-Festival

am Vortag mit einem Tweet. Der Rapper war Headliner des zweiten Tages des größten HipHop Festivals in New York. Weil er verspätet die Bühne betrat, fiel sein Set kürzer als geplant aus – zu seiner eigenen Überraschung und der seiner Fans.