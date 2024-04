„Bereit?“: So teasert Billie Eilish neue Musik an

Wir sehen die Sängerin in einem trüben Gewässer ...

Kommt da was Neues? Billie Eilish machte sich bereits verdächtig, als sie Anfang April alle ihre Follower:innen in ihre Enge-Freunde-Liste bei Instagram hinzufügte. Wozu der smarte PR-Zug, wenn nicht dafür, um bald News zu verkünden? Jetzt hat sie mit einem Video-Teaser auf ihren Social-Media-Kanälen einen Vorgeschmack auf neue Musik gegeben.

In dem frisch veröffentlichten Videoclip zeigt sie sich, wie sie in einem trüben Gewässer versinkt, bevor eine Hand auftaucht und die Sängerin wieder aus dem Nass herauszieht. In dem Ausschnitt ist ein Herzschlag zu hören, bevor eine elektronische Keyboard-Melodie und die Stimme von Eilish erklingen. Den Clip hat die „What Was I Made For?“-Interpretin nur mit „Bereit?“ betitelt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine Reihe weiterer Teaser gab es zuvor bereits in ihrer Instagram-Story. Am Sonntag, den 07. April, postete Billie Eilish die Worte „Hit Me“, bei denen es sich um den Namen einer Single handeln könnte. Außerdem schrieb die Sängerin dazu: „Ich erzähle euch morgen etwas.“ Es folgte ein Selfie von ihr mit den Worten: „Ich verspreche es.“

Bilder aus Eilishs Enge-Freunde-Story:

Der „Bereit?“-Teaser wurde veröffentlicht, nachdem eine Reihe von Plakaten in Großstädten auf der ganzen Welt erschienen war, die Eilishs kommendes Album anteaserte. Bereits im Februar verriet die 22-Jährige, dass ihr drittes Album inzwischen gemastert und somit fertig sei. Wann genau ihre neue Musik herauskommen wird, ist bisher allerdings noch unklar.