Berlinale-Special: Sharon Stone kommt nach Berlin – Tickets sichern

Sharon Stone kommt für ein „Cinema for Peace“-Event nach Berlin – Karten sind ab sofort erhältlich.

Die „Cinema for Peace“-Initiative bringt Sharon Stone nach Berlin – die Schauspielerin wird im Rahmen der Berlinale am 19. Februar 2024 im Theater des Westens auftreten. Im Anschluss wird Martin Scorseses Film „Casino“ gezeigt. Wer sich dieses besondere Event nicht entgehen lassen möchte, kann sich jetzt Tickets sichern.

“A special evening with Sharon Stone & Casino by Martin Scorsese” lautet der Name des Berliner Events. Zum Ablauf heißt es, dass Filmausschnitte gezeigt werden und Sharon Stone auch einige „persönliche Bekenntnisse“ entlockt werden sollen. Im Anschluss können Besucher das oscarnominierte Werk von Scorsese sehen, in dem Sharon Stone die Edelprostituierte Ginger McKenna an der Seite von Robert De Niro und Joe Pesci spielte. Für ihre Darbietung erhielt Stone 1996 einen Golden Globe als beste Hauptdarstellerin.

Sharon Stone in Berlin: Das kosten Tickets für das „Cinema for Peace“-Event

Tickets für “A special evening with Sharon Stone & Casino by Martin Scorsese” sind bei Eventim erhältlich. Für einen Platz direkt an der Bühne müssen Fans 249 Euro zahlen. Es geht aber auch günstiger – eine Karte auf den hinteren Plätzen kostet zwischen 59 und 149 Euro. Das Event am 19. Februar 2024 beginnt um 19:45 Uhr.

Für Sharon Stone ist es nicht das erste Mal, dass sie für „Cinema for Peace“ auf der Bühne steht. Die Schauspielerin engagiert sich seit Jahrzehnten für die Initiative, die 2002 vom deutschen Filmproduzenten Jaka Bizilj als Reaktion auf die Terroranschläge am 11. September 2001 ins Leben gerufen worden war. Seit 2008 gehen Teile der bei der inzwischen renommierten Cinema for Peace Gala eingenommenen Spenden an die Stiftung Cinema for Peace Foundation. Es liegt daher nahe, dass auch ein Teil der Eintrittsgelder für “A special evening with Sharon Stone & Casino by Martin Scorsese” den humanitären Projekten der Initiative zugutekommen könnten.

Die Berlinale findet 2024 vom 15. bis 25. Februar statt. Das Programm umfasst in diesem Jahr 32 Titel, darunter sieben Langfilmdebüts und 22 Weltpremieren. Auch zwei deutsche Filme gehen ins Rennen um einen Goldenen Bären: das Drama „Sterben“ von Regisseur Matthias Glasner mit Lars Eidinger, Corinna Harfouch und Ronald Zehrfeld sowie „In Liebe, Eure Hilde“ von Andreas Dresen mit Liv Lisa Fries.