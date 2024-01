Berlinale: Eröffnungsfilm wird „Small Things Like These“ mit Cillian Murphy

Das irische Drama erzählt die Geschichte der sogenannten Magdalenen-Wäschereien. Mehr Infos hier.

Nach seinem internationalen Erfolg in der Rolle von Robert Oppenheimer in Christopher Nolans „Oppenheimer“ ist Cillian Murphy nun in einem neuen Historiendrama zu sehen. In „Small Things Like These“, unter der Regie von Tim Mielants, hat sich der Ire wieder einmal eine Hauptrolle gesichert. Das ist allerdings noch nicht alles – das Drama wird am 15. Februar die diesjährige Berlinale eröffnen.

Eine Reise in die Winterzeit von 1985

Stellt sich nur die Frage, wovon handelt das Werk, für den der Hollywood-Schauspieler zum Filmfest nach Berlin reist? „Small Things Like These“ beruht auf dem gleichnamigen Roman von Claire Keegan und erzählt die Geschichte der sogenannten Magdalenen-Wäschereien, auch Magdalenen-Heime genannt, in Irland. In diesen wurden zwischen den 1820er-Jahren und 1996 Frauen zu schwerer, körperlicher, aber nicht bezahlter Arbeit gezwungen, um sie zu „bessern“, nachdem sie in den Augen der Gesellschaft durch beispielsweise uneheliche Schwangerschaften, Diebstähle und ähnliche Vergehen allgemein in Verruf geraten waren. Und Cillian Murphy bekommt in seiner Rolle als Bill Furlong Einblicke in diese Welt und muss sich nun entscheiden, wie er mit den Erkenntnissen und Gefühlen dazu umgeht.

Die Berlinale selbst erklärt zu „Small Things Like These“: „Die Handlung spielt in der Weihnachtszeit 1985, als der liebende Vater und Kohlenhändler Bill Furlong (Murphy) grausame Geheimnisse des Klosters in seiner Stadt aufdeckt und dabei erschütternde Wahrheiten über sich selbst lernt.“

Abgesehen von dem 47-Jährigen sind auch Eileen Walsh, Michelle Fairley und Emily Watson in dem Werk zu sehen. Für den Regisseur Tim Mielants und Cillian Murphy ist es nicht die erste Zusammenarbeit: Auch an der Erfolgsserie „Peaky Blinders“ waren sie zwischen 2013 und 2022 gemeinsam beteiligt.

Wann das Drama bei uns ins Kino kommt, ist bislang noch unklar.