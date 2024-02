Berühmter als Jesus? Taylor Swift übertrifft die Beatles

Die Sängerin stellt einen weiteren Rekord in den Billboard-Charts auf.

Taylor Swifts Top-10-Alben hielten sich insgesamt 384 Wochen in den Billboard-200-Albumcharts auf. Damit schlägt sie die Beatles, die diesen Rekord zuvor mit 382 Wochen in den letzten 60 Jahren hielten.

In den aktuellen Billboard-200-Charts ist Swift mit drei Alben in den Top 10 vertreten, womit sich ihre Gesamtzahl der Wochen in den Top 10 auf 384 erhöht – für alle ihre 16 Top-10-Alben zusammen. In der aktuellen Liste ist sie mit drei ehemaligen Nr. 1-Alben vertreten: 1989 (TAYLOR’S VERSION auf Platz sechs, LOVER auf Platz sieben und MIDNIGHTS auf Platz neun (obwohl alle drei LPs in einer einzigen Woche in den Top 10 sind, tragen sie drei Wochen zu ihrem Gesamtergebnis bei).

MIDNIGHTS führt die persönlichen Swift-Charts an

Seit die Billboard-200 ihre zuvor getrennten Mono- und Stereo-Albumcharts 1963 zusammengelegt haben, hat Swift nun die meisten Wochen in den Top 10. Sie überholt damit die Beatles, die zuletzt am 12. November 2022 in den Top 10 waren, als eine Deluxe-Neuauflage des Albums REVOLVER aus dem Jahr 1966 den Wiedereinstieg in die Liste auf den vierten Platz schaffte.

Unter allen von Swifts Alben hat MIDNIGHTS mit 68 Wochen die meiste Zeit in den Top-10-Charts verbracht. Bei den Beatles war es ihr Album SGT. PEPPER’S LONELY HEART CLUB BAND mit 35 Wochen. Auf den Rekord der Musikerin und der Band folgen die Rolling Stones mit 309 Wochen, Barbra Streisand mit 277 Wochen sowie Drake und Mariah Carey mit jeweils 233 Wochen mit den meisten Wochen in den Top 10.

Die neuen Charts, die bis zum 2. März 2024 datiert sind, werden am 27. Februar vollständig auf der Billboard-Website veröffentlicht.