Ein Foto-Leak zog den Zorn des Internets auf sich. Disney reagierte nun auf die Diversitätsdebatte.

Die realverfilmte Neuauflage des Disney-Animationsfilms „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ hat für heftige Reaktion im Internet gesorgt. Der Grund: Ein geleaktes Foto gab einen ersten Eindruck von der Besetzung, die wohl einigen Menschen in den Socials zu divers erschien. Disney reagierte bereits auf das negative Echo im Netz.

Disney gibt Statement zu geleakten Fotos ab

Mit „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ produziert Disney die mittlerweile 24. Realfilm-Neuauflage von einem der hauseigenen Animationsfilme. Zuvor kehrten bereits Klassiker wie „Aladdin“ (2019) oder auch „Der König der Löwen“ (2019) im neuen Gewand in die Kinos zurück. „Schneewittchen“ kommt im Portfolio des Filmstudios eine besondere Rolle zu. Der 1937 veröffentlichte Zeichentrickfilm war die erste abendfüllende Produktion von Unternehmensgründer Walt Disney. Die Adaption des Märchens der Gebrüder Grimm entwickelte sich zum Kassenhit und brachte dem „Mouse-House“ einen Spezial-Oscar ein.

Nun wird der Klassiker zeitgemäß neuverfilmt, was einiger Anpassungen bedurfte. So ist etwa die Titelrolle der Schneewittchen mit Rachel Zegler („Westside Story“) besetzt, einer US-amerikanischen Schauspielerin mit kolumbianischen Wurzeln. Auch die sieben Zwerge sind scheinbar an die heutige Zeit angepasst worden, worauf ein geleaktes Foto auf dem Twitter-Account der „Daily Mail US“ hinweist. Darauf ist zu sehen, dass einige der Zwerge im Remake von People of Colour gespielt werden.

Seht hier das geleakte Foto von „Schneewittchen und die sieben Zwerge“:

Das angebliche Cast-Foto zog eine Schar von rassistischen sowie sexistischen Reaktionen im Internet nach sich. Ebenfalls monierten einige, dass die Besetzung „zu politisch korrekt“ wäre. Schon zuvor hat Disneys realverfilmtes Remake von „Arielle, die Meerjungfrau“ für toxische Kommentare auf den sozialen Plattformen gesorgt. Auch hier störten sich viele Internetnutzer:innen daran, dass die Titelfigur mit Halle Bailey von einer Woman of Colour besetzt wurde. Die Kontroverse darum hatte gar zur Folge, dass der Streifen in einigen asiatischen Ländern an den Kinokassen floppte.

Mittlerweile reagierte Disney auf die negativen Kommentare und gab zu verstehen, dass es sich bei der Besetzung auf dem geleakten Foto um die Stunt-Doubles für die Nachdrehs handele. Eine vorherige Behauptung, dass das Foto ein Fake sei, zog der Konzern wieder zurück.

Das Remake von „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ soll 2024 erscheinen. Für die Regie konnte Marc Webb („500 Days of Summer“) gewonnen werden, das Drehbuch schrieb u.a. Greta Gerwig („Barbie“). Neben Rachel Zegler wird auch Gal Gadot („Wonder Woman“) in dem Film zu sehen sein.