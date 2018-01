Böhmermann, Joko und Klaas: Das sind Eure liebsten TV-Sendungen des Jahres 2017

2018 ist noch ganz frisch und wir freuen uns bereits auf das ein oder andere Album und das ein oder andere Serien- und TV-Highlight – aber ganz abgeschlossen haben wir mit dem Vorjahr noch nicht. Denn wir wollten auch von Euch wissen: Was waren Eure Tops und Flops in 2017? Welchen Künstler oder Künstlerin, welches Album oder Song fandet ihr am besten? Und natürlich reden wir auch über Entertainment abseits des Plattenspielers.

Ihr habt fleißig mitgemacht beim ME Pop-Poll 2017, die Ergebnisse stehen fest und die Gewinner werden bald auserkoren. Natürlich wollen wir Euch nicht vorenthalten, welche Bestenlisten ihr zusammengewählt habt. Bei den TV-Shows des Jahres 2017 habt ihr neben den üblichen verdächtigen u.a. auch kurioses wie die Antiquitäten-Show „Bares für Rares“ in eure Top-Ten gewählt. Eure liebsten Serien des Jahres habt Ihr ebenfalls gewählt – dort findet sich „Stranger Things“ an der Spitze wieder.

Pop-Poll 2017: TV-Sendung des Jahres 2017

1. Neo Magazin Royale

2. heute-show

3. Tagesschau

4. Tatort

5 . Schulz & Böhmermann

6. Sportschau

7. Joko vs. Klaas – Duell um die Welt

8. Kitchen Impossible

9. Bares für Rares

10. Arte Tracks