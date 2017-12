Der Pop-Poll 2017: Mitmachen, abstimmen, gewinnen!

Hier sind die Kategorien, in die Ihr Eure Favoriten direkt eintragen könnt. Am Ende haben wir dann auch noch vier Fragen über den MUSIKEXPRESS für Euch. Dankeschön fürs Ausfüllen und Mitmachen!

Einsendeschluss ist der 06. Januar 2018.

Album des Jahres

Song des Jahres

Solokünstler des Jahres

Solokünstlerin des Jahres

Band des Jahres

Live-Act des Jahres

Newcomer*in des Jahres

Konzert des Jahres

Film des Jahres

Serie des Jahres

Buch des Jahres

TV-Sendung des Jahres

Traurigstes Ereignis des Jahres

Meine musikalische Hoffnung für 2018

Beste ME-Ausgabe 2017

Schlechteste ME-Ausgabe 2017

Was hat mir dieses Jahr am ME gefallen?

Was kann der ME im nächsten Jahr besser machen?

Pop-Poll 2017

