Hier sind Eure 10 Lieblings-Serien des Jahres 2017

2018 ist noch ganz frisch und wir freuen uns bereits auf das ein oder andere Album oder den ein oder anderen Film– aber ganz abgeschlossen haben wir mit dem Vorjahr noch nicht. Denn wir wollten auch von Euch wissen: Was waren Eure Tops und Flops in 2017? Welchen Künstler oder Künstlerin, welchen Film oder Serie fandet ihr am besten?

Ihr habt fleißig mitgemacht beim ME Pop-Poll 2017, die Ergebnisse stehen fest und die Gewinner werden bald auserkoren. Natürlich wollen wir Euch nicht vorenthalten, welche Bestenliste ihr zusammengewählt habt. Mit „Dark“, „4 Blocks“ sowie „Babylon Berlin“ haben sie in der Kategorie „Serie des Jahres“ auch drei deutsche Produktionen unter Eure Favoriten gemischt.

Pop-Poll 2017: Serie des Jahres

1. Stranger Things

2 . Dark

3. Game Of Thrones

4. 4 Blocks

5. Babylon Berlin

6. Better Call Saul

7. Fargo

8. Die Simpsons

9. Twin Peaks

10. 13 Reasons Why: Tote Mädchen lügen nicht

