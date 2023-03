BTS: Jimin bringt „Promise“ und „Christmas Love“ auf Streamingplattformen

BTS-Mitglied Jimin bereitet sich auf die Veröffentlichung seines ersten Soloalbums FACE vor. Dazu gehört, dass seit dem gestrigen Montag (6. März) zwei vorher nur über YouTube und SoundCloud abspielbare Songs des Superstars auf Streaming-Plattformen verfügbar sind. „Promise“ und „Christmas Love“ sind erstmals 2018 und 2020 erschienen. Es handelt sich um zwei der wenigen bisher öffentlichen Solo-Arbeiten des Künstlers, der mit BTS zu Weltruhm gelangte. Jedoch sind beide in Kooperation mit dem Leader der Gruppe RM entstanden.

Die K-Pop-Giganten haben 2022 verkündet, dass die Band bis 2025 pausieren würde. Grund für die Auszeit ist die südkoreanische Wehrpflicht. Spätestens mit ihrem 30. Lebensjahr müssen auch die Superstars ihr nachkommen. Das älteste Mitgelied der Formation, Jin, hat den ersten Teil seines Dienstes bereits im Januar absolviert. Welchem Zeitplan der Einzug der restlichen Musiker folgt, ist nicht offiziell bekannt.

Bis zur offiziellen Reunion sollen allerdings alle Beteiligten eigene Projekte auf den Weg bringen. Den Anfang haben bereits RM und J-Hope gemacht, die 2022 ihre Alben INDIGO und JACK IN THE BOX veröffentlichten. Suga hat seine ersten beiden Platten AGUST D und D-2 sogar schon lange vor der Pause, 2016 und 2020 herausgebracht, unter dem Pseudonym Agust D.

Jimins FACE, in dessen Promophase der Umzug von „Promise“ und „Christmas“ in die leichtere Verfügbarkeit fällt, hat seit dem 23. Februar eine Tracklist. Auf den sechs Titeln sind keine Feature-Gäste zu erwarten, aber auf Produktions- und Kompositionsseite wird die Zusammenarbeit der Mitglieder und einiger altbekannten Weggefährten weitergehen.

Am 17. März erscheint die Leadsingle der LP „Set Me Free Pt. 2“. Der Name verrät, dass es sich um eine Fortsetzung des auf dem bereits erwähnten Suga-Album D-2 enthaltenen Titels „Interlude : Set Me Free“ handeln könnte. An diesem war Jimin jedoch offiziell nicht beteiligt. In seiner Gesamtheit gibt es FACE dann am 24. März zu hören.

