Bushido veröffentlicht Statement zu Vorwürfen auf Twitch

Nachdem der Deutschrapper Cashmo ein Video publik gemacht hatte, welches Bushido mit einer mutmaßlich Minderjährigen zeigte, reagierte dieser bereits via Instagram auf die Vorwürfe, die Jugendliche verbal bedrängt zu haben. Nun ging der Deutschrapper in einem Twitch-Stream näher auf die Anschuldigungen ein.

Bushido erklärte bereits am Anfang des Streams, dass Cashmo Videomaterial „unterschlagen“ und durch seine beigefügten Erklärungen „die Situation aus dem Kontext gerissen“ habe. In dem neuen Statement erläuterte er, dass das Video mindestens 16 Jahre alt sei und es sich dabei um das Jahr 2004 oder 2005 handeln müsse. Cashmo hat laut dem 42-Jährigen nun durch gezielt gezeigte Szenen versucht, Bushidos Release zu boykottieren.

Diese Aufnahme existiert seit, ich würde mal tippen, mindestens seit 16 Jahren, würde ich mal sagen. Und in diesen 16 Jahren gab es keinen Zeitpunkt, an dem jemand gesagt hat: „Pass mal auf, was wir dort sehen, ist nicht cool. Wir wollen das thematisieren, wir wollen vielleicht jemanden darauf ansprechen, wir wollen vielleicht auch jemanden schützen, sodass das Mädchen, das dort in diesem Video auftaucht beziehungsweise auch noch weitere Mädchen, die vielleicht ähnliche Situationen erlebt haben.“ Nein! Dieses Video, dieser Ausschnitt, der bewusst gewählte, manipulierte Ausschnitt wurde jetzt am Wochenende gedroppt, um natürlich jetzt auch die anstehenden Releases meinerseits zu torpedieren.