Cardi B kritisiert Online-Mobbing des verstorbenen Mac Millers: „Es ist euch egal, bis jemand weg ist“

Cardi B ehrt Mac Miller weiterhin und verteidigt den verstorbenen Rapper vor vergangenen Cybermobbing-Attacken.

Ein Twitter-Nutzer kritisierte die Recording Academy vor einigen Tagen dafür, dass sie Millers Familie zur Grammy-Verleihung 2019 einlud, wo sein Album SWIMMING für das beste Rap-Album nominiert war, jedoch gegen Cardi Bs INVASION OF PRIVACY verlor. Die „Up“-Rapperin hatte dabei nichts übrig für die „gemeine Energie“ und kritisierte die sozialen Medien dafür, dass Miller damals verbal angegriffen wurde, als er sich nach einem Autounfall im August 2018 wegen Trunkenheit am Steuer vor Gericht verantworten musste. „Seine Familie hatte keine boshafte Energie, also warum ihr? Ich hasse es, wenn Hass-Tweets wie diese viral gehen. Wo war die Liebe, als ihr ihn monatelang auf dieser App schikaniert habt & er um Hilfe schrie? Sich über ihn lustig zu machen, als er sein Auto verunglückte? Es ist euch egal, bis jemand weg ist.“

His family didn’t have no mean energy so why you? I hate when ya make hate tweets like this to go viral but where was the love when ya bullied him for months on this app & he was crying out for help? Makin fun of him when he crash his car? Ya don’t care till somebody is gone. https://t.co/lDOAImucRq pic.twitter.com/saMBpcz9Vo

— iamcardib (@iamcardib) March 10, 2021