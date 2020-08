Christine And The Queens im Interview: Für immer verwundet

Foto: Getty Images for Christian Dior, Victor Boyko. All rights reserved.

Heloise Letissier aka Christine and the Queens hier 2020 bei der „Christian Dior Womenswear Spring/Summer 2020“-Show in Paris.

Héloïse Letissier hat als Christine And The Queens über eine Million Alben verkauft. In Frankreich ist sie so groß, dass man sie dort schon hasst. Das „Time Magazine“ in den USA setzte sie auf seine Liste der „Next Generation Leaders“. Wenn es nach unserer Autorin Julia Friese geht, wird sie mit ihrem aktuellen Album CHRIS auch hierzulande alle in den Wahnsinn stürzen.

Bevor es weiter zur Story mit Christine And The Queens geht, seht hier ihren Auftritt bei unserer Preisverleihung – der nächste IMA kommt bestimmt!

Sie schaut auf meine Schuhe. Es sind Laufschuhe. Sie sind silbern und an der Fußkappe violett. Der Stoff des linken Schuhs hat sich tiefrot verfärbt. Ich blute.

„Ich mag deine Schuhe“, sagt Héloïse Letissier, die nun Chris angesprochen werden will, weil sie eh alle so nennen, seitdem sie Christine And The Queens erfand, ihre Protagonistin, ihr Künstlerinnen-, ihr besseres, ihr selbstbewusstes Ich. „Da ist Blut auf meinem Schuh“, sage ich. Und sie sagt: „Genau deswegen mag ich ihn ja.“ Dann ist es still, und wir setzen uns in Samtsessel. Wir haben eine Frage zu klären: Wer ist Christine And The Queens?

Man stelle sich die queere Philosophin Judith Butler vor, wie sie tanzt wie Gene Kelly. Oder eine französische Janet Jackson, die sich gebärdet wie Leonardo DiCaprio als Romeo Montague in Baz Luhrmanns „William Shakespeares Romeo + Julia“. Das Hemd ist offen, das kurze Haare zurückgekämmt, und im allzu weichen Gesicht liegt der spitze Schmerz des Scheiterns. Der, der jede Leidenschaft so wahnsinnig überhöht, weil wir Schmerz so viel intensiver spüren als Glück. Immer.

Héloïse Letissier ist eine Belesene und eine Besessene

Christine And The Queens, das ist Pop, der klingt wie die beste aller Mischungen aus Cameo und Camille, der zu Glasflaschen zertrümmernden Beats Gendernormen zertrümmert, weil seine Ästhetik und seine Zeilen das scheinbar Unerzählbare erzählen, die weibliche Obsession, die größte aller Lüste, die als unerzählbar gilt, weil Frauen, die begehrt werden wollen, nie zu sehr begehren dürfen, weil Frauen nie das Jagende sein dürfen, sondern immerzu nur das Gejagte.

Sascha Baumann