Christine and the Queens: Auf drei Songs des neuen Albums soll Madonna zu hören sein

Heloise Letissier aka Christine and the Queens hier 2020 bei der „Christian Dior Womenswear Spring/Summer 2020“-Show in Paris.

Das neue Album PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE von Christine and the Queens erscheint am 09. Juni 2023. Am heutigen Donnerstag (09. März) wurde die erste Single „To Be Honest“ mit dem dazugehörigen Video, das an der englischen Küste gedreht wurde, veröffentlicht.

Christine and the Queens koproduzierte das Album zusammen mit Mike Dean, der bereits mit Lana Del Rey und Beyoncé zusammengearbeitet hat. Neben 070 Shake wird auch Madonna auf drei Songs zu hören sein.

Chris sagt über das Album, dass es „der zweite Teil einer Arbeit [ist], die auch REDCAR LES ADORABLES ÉTOILES aus dem letzten Jahr umfasst. Es ist inspiriert durch die wunderbare Dramaturgie von Tony Kushners ikonischem Stück ANGELS IN AMERICA. Redcar fühlte sich bunt und absurd an, wie wenn der Charakter Prior in seinen wahnsinnigen Dreamspace geschickt wird. Der Nachfolger PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE ist der Schlüssel zu einer herzöffnenden Verwandlung, ein Gebet an das Selbst – eines, das durch all die Lieben atmet, aus denen es besteht. Priors wirkliche Agonie in ANGELS IN AMERICA ist ein tiefes, schmerzhaftes Werden, das Vergießen aller Wasser und Erinnerungen, das es dann auch den Engeln erlaubt, tief einzutauchen und eine innige, die Erzählung verändernde Liebe zurückzugeben – ein Ruhen in wahrer Liebe.“

Die Tracklist des Albums und zukünftige Live-Auftritte

Die Tracklist des Albums umfasst 20 Songs:

Overture Tears can be so soft Marvin descending A day in the water Full Of Life Angels crying in my bed (feat. Madonna) Track 10 Overture (feat. Mike Dean) He’s been shining for ever, your son Flowery days I met an angel (feat. Madonna) True love (feat. 070 Shake) Let me touch you once (feat. 070 Shake) Aimer, puis vivre Shine We have to be friends Lick the light out (feat. Madonna) To be honest I feel like an angel Big eye

Live-Auftritte beim Meltdown Festival, Primavera, Roskilde und Coachella wurden bereits angekündigt. Weitere Daten sollen demnächst folgen.