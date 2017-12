Das sind laut AFI die besten Filme des Jahres 2017

Das Kinojahr endet, die Award-Season nähert sich. Es ist also Zeit für Bestenliste, die vor allem schon in den USA angelegt werden. So auch vom AFI, dem American Film Insitute, also den ganz seriösen Entscheidern. Das AFI listet jährlich 10 Filme in unbestimmter Reihenfolge auf. Die genannten Filme gehören in der Regel zu den Titeln, die man einige Monate später auch bei den Oscars sehen wird.

Hier sind die laut AFI 10 besten Filme des Jahres 2017. Falls die Filme noch nicht in Deutschland zu sehen waren, steht in Klammern das kommende Startdatum:

The Big Sick

Call Me By Your Name (1. März 2018)

Dunkirk

The Florida Project (15. März 2018)

Get Out

Lady Bird (19. April 2018)

The Post – Die Verlegerin (22. Februar 2018)

The Shape of Water (15. Februar 2018)

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (25. Januar 2018)

Wonder Woman