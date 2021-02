Dave Grohl erinnert sich daran, von „Polizisten und Proleten verprügelt“ geworden zu sein

Dave Grohl erinnert sich an die Anti-Ronald-Reagan-Kundgebungen in den 80er-Jahren. Dort wurde er „von der Polizei und von Proleten verprügelt“, verriet er.

Der „Independent“ sprach am 31. Januar mit Foo-Fighters-Sänger Dave Grohl und Schlagzeuger Taylor Hawkins. Unter anderem reflektierte Grohl seine Teilnahme an den „Rock Against Reagan“-Konzerten. Im Rahmen dieser traten bereits Bands wie die Dead Kennedys und Bad Brains auf.

Er erzählte von den Konzerten, die direkt auf der Mall stattfanden, vor dem Lincoln Memorial, eine Viertelmeile von dem Ort entfernt, an dem eines Tages eingeladen sein würde, um auf Obamas „erster großen ‚Party‘“ auf dem South Lawn zu spielen.

Zudem berichtete Grohl, dass diese Veranstaltungen jährlich am 4. Juli stattfanden. „Hunderttausende von Menschen aus den Vorstädten kamen, um das nationale Feuerwerk zu sehen. Und mittendrin gab es ein Punk-Konzert mit Bands wie den Dead Kennedys und den Bad Brains.“

Außerdem verriet er: „Da waren Polizisten auf Pferden mit verdammten Schlagstöcken“, und fügte hinzu, „Es war verrückt. Ich wurde von Polizisten und Proleten verprügelt. Aber es war der richtige Ort und die richtige Zeit dafür, unter Reagans erstickender konservativer Regierung.“

Die Foo Fighters sprechen über Trumps Abtritt

Erst am 20. Januar spielten die Foo Fighters „Times Like These“ im Rahmen der „Celebrating America“-Veranstaltung zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden und der Vizepräsidentin Kamala Harris.

Nach dem Auftritt berichtete die Band, dass sie froh sei „dazu beigetragen zu haben, dass dieser Clown [Donald Trump] abgesetzt wurde.“ Schlagzeuger Taylor Hawkins erwähnte zudem: „Trump ist ein Stück Scheiße, ich habe keine Angst, das zu sagen. Trump spaltet die Staaten mehr denn je.“

Auch Bassist Nate Mendel erzählte, dass er sich nach Trumps Abgang nicht mehr gedemütigt fühlt, Amerikaner zu sein: „Ich kann jetzt das Positive sehen. Zumindest ist es schön, als US-Bürger nicht mehr ständig gedemütigt zu werden.“

Die Foo Fighters bringen am kommenden Freitag (5. Februar) ihr zehntes Album MEDICINE AT MIDNIGHT heraus. Die aktuelle Single-Auskopplung „Waiting On A War“ erschien am 14. Januar 2021.