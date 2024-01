Cindy Morgan: „Tron“-Star ist im Alter von 69 Jahren gestorben

Schon im Dezember soll die Schauspielerin leblos in ihrem Zuhause gefunden worden sein.

Cindy Morgan ist tot. Die Mimin soll Polizeiberichten zufolge bereits am 30. Dezember 2023 in ihrem Haus in Lake Worth Beach, im US-Bundesstaat Florida leblos aufgefunden worden sein. Wann genau Morgan starb, ist aber unklar. Weiterhin heißt es, sie sei eines natürlichen Todes gestorben. Sie wurde 69 Jahre alt.

Morgans Mitbewohnerin rief die Polizei

Laut „Today“ soll Morgans Mitbewohnerin, deren Name nicht öffentlich genannt wurde, nach der Rückkehr aus dem Urlaub einen „starken Geruch“ aus dem Schlafzimmer der Schauspielerin wahrgenommen haben und da sich die Mimin nicht bei ihr meldete, wurde die Polizei gerufen. Diese konnte nur noch den Tod feststellen. Die Mitbewohnerin sah Morgan zuletzt am 19. Dezember 2023 lebend.

Sie hinterlässt weder Ehemann noch Kinder.

Erfolge mit „Wahnsinn ohne Handicap“ und „Tron“

Bekannt wurde Cindy Morgan als Lacey Underall in der US-Filmkomödie „Wahnsinn ohne Handicap“ (1980). Die Hauptrollen besetzten damals Bill Murray, Chevy Chase und Rodney Dangerfield.

Nach Gastauftritten in Serien wie „Love Boat“, „Vega$“ und „Chips“ spielte sie 1982 außerdem den Hauptpart in „Tron“ – als Computerprogrammiererin Lora Baines und Yori, ihr Alter-Ego in der computergenerierten Welt des Science-Fiction-Films. Später kehrte sie in die „Tron“-Welt als Stimme von Ma3a im Videospiel „Tron 2.0“ (2003) zurück.

Weiterhin war sie in den 80er- und frühen 90er-Jahren in mehreren Fernsehserien zu sehen, wie unter anderem „Ein Colt für alle Fälle“, „Hawaiian Heat“ und „Masquerade – Ein tödliches Spiel“.