Die Toten Hosen live in Köln 2022: Tickets, Anfahrt und Wetter

1982 ist ein ereignisreiches Jahr. Helmut Kohl wird neuer Bundeskanzler, Argentinien und Großbritannien kämpfen um die Falkland-Inseln – und in Düsseldorf löst sich die Punkband ZK auf. Die Nachfolgeband nennt sich: Die Toten Hosen. 40 Jahre später feiern sie ihr Jubiläum und touren durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mehr als 600.000 Karten sind bereits verkauft, nächster Halt: RheinEnergieStadion in Köln am 10. Juni. Bei uns gibt es alle Infos zu dem Konzert im Überblick.

Tickets

Im Stadion, normalerweise Spielstätte des 1.FC Köln, gibt es 50.000 Plätze. Aufgrund des großen Interesses gibt es keine Tickets mehr, aber Hosen-Fans müssen nicht verzweifeln: Die Band macht am 15. Juni im Iga-Park in Rostock Halt. Konzertkarten gibt es noch hier.

Anfahrt

Der Veranstalter rechnet mit Fans aus nah und fern, darum wird euch eine frühzeitige Anreise empfohlen. Das RheinEnergieStadion erreicht ihr auch ganz bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Am besten nutzt ihr die Straßenbahnlinien 1 und 7 der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) oder die S-Bahnlinien S12 und S19. Sehr praktisch: Die Straßenbahnlinie 1 hält direkt am RheinEnergieSTADION. Südlich des RheinEnergieSTADION fährt die Straßenbahnlinie 7. Von der Haltestelle „Stüttgenhof“ erreicht ihr das RheinEnergieSTADION zu Fuß. Tipp an alle ohne 9-Euro-Ticket: Die Konzerttickets gelten als Fahrscheine für Bus und Bahn.

Wer ungern läuft, hat auch die Möglichkeit mit einem kostenlosen Shuttle Service das Stadion zu erreichen. Von der Haltestelle „Haus Vorst/Marsdorf“ bringt ein Bus die Konzertgäste ab 16 Uhr zur Bushaltestelle Südallee/Junkersdorf, in der Nähe des Stadions. Für alle, die mit dem PKW anreisen, stehen 7.500 Stellplätze rund um das Stadion zur Verfügung.

Wetter

Der Sommer lässt in Köln noch auf sich warten, erwartet wird ein lauwarmer Konzertabend ohne Sonnenschein. Ab 18 Uhr erreicht die Temperatur maximal 22 Grad, der Himmel soll bedeckt sein. Später sinkt die Temperatur und Wolkenfelder können vereinzelt durchziehen. Bei etwa 16 Grad ist am Abend mit leichten Böen zu rechnen.

„Alles aus Liebe – 40 Jahre die Toten Hosen“- Tour im Überblick