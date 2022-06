Die Toten Hosen live in Rostock: Tickets, Anfahrt, Wetter, Setlist

1982 war ein ereignisreiches Jahr: Helmut Kohl wird neuer Bundeskanzler, Argentinien und Großbritannien kämpfen um die Falkland-Inseln – und in Düsseldorf löst sich die Punkband ZK auf. Die Nachfolgeband nennt sich: Die Toten Hosen. 40 Jahre später feiern sie ihr Jubiläum und touren durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mehr als 600.000 Karten sind bereits verkauft, nächster Halt: der IGA-Park in Rostock am 15. Juni. Bei uns gibt es alle Infos zu dem Konzert im Überblick.

Tickets:

Das Konzert im IGA-Park in Rostock ins inzwischen restlos ausverkauft. Für andere Tourstopps wie in Hamburg, Leipzig, oder Wien gibt es aber hier noch Tickets.

Einlass zum Konzert:

Der Einlass zu dem Konzert der Toten Hosen im IGA-Park Rostock startet um 16 Uhr. Das Konzert selbst soll um 18 Uhr beginnen, zunächst mit dem Auftritt der Indie-Rock Band Madsen. Enden soll die Show gegen 22 Uhr.

Anfahrt zum IGA Park :

Der IGA Park liegt im Nordwesten von Rostock zwischen den Wohngebieten Groß-Klein und Schmarl direkt

am Warnowufer.

Möchten Sie mit dem PKW anreisen, erreichen Sie Rostock über die Ostsee-Autobahn A 20 (Ausfahrt

Rostock West) und den Westzubringer B 103. Der Park befindet sich dann unmittelbar im Bereich der Hansemesse. Orientieren Sie sich am besten am Leitsystem der Hansemesse. Alternativ können Sie die A 19 Richtung Überseehafen nutzten. Dann überqueren sie aber den mautpflichtigen Warnowtunnel. Rund um den IGA-Park gibt es kostenpflichtige Parkmöglichkeiten.

In allen Eintrittskarten zu dem Konzert der Toten Hosen in Rostock ist ein Ticket für den Öffentlichen Nahverkehr im Verkehrsverbund Warnow enthalten, dass drei Stunden vor und zwei Stunden nach der Veranstaltung gültig ist. Nicht nur deshalb empfiehlt sich die Anreise mit dem Öffentlichen Nahverkehr.

Den IGA-Park erreicht ihr bequem mit den S-Bahnlinien 1, 2 und 3, mit denen Sie jeweils bis zur Station „Rostock-Lütten-Klein“ fahren müsst. Von dort können Sie entweder bis zum Eingang HanseMesse (A) laufen, oder Sie nutzen die Buslinie 21 nach Groß Klein, um den Eingang Nord (B) zu erreichen. Den Einfang Seezeichenweg (C) erreichen Sie mit der Buslinie 35 und 35A.

Wetter in Rostock:

Am Mittwoch, dem 15. Juni, erwartet Sie in Rostock bestes Open-Air Wetter. Bei rund 20 Grad gibt es zumeist strahlenden Sonnenschein, nur gelegentlich ziehen einzelne Wolken auf. Darüber hinaus soll es aller Voraussicht nach trocken bleiben.

Setlist der Toten Hosen:

Wie die genaue Setlist in Rostock aussehen wird, ist uns natürlich auch nicht bekannt. Aber wenn die Setlist bei dem Konzert in der Hansestadt der von dem Konzert in Flensburg ähnelt, werden die Besucher*innen wohl auf ihre Kosten kommen. Damals spielten die Toten Hosen folgende Songs:

Alle sagen das AuswärtsspielAltes Fieber Bonnie & Clyde Liebeslied Paradies 112 Wir sind bereit Laune der Natur Kamikaze Niemals einer Meinung Wannsee Unter den Wolken Wort zum Sonntag Steh auf, wenn du am Boden bist Du lebst nur einmal Pushed Again Teufel Wünsch DIR was Hier kommt Alex

Zugabe 1:

SCHEISS WESSIS Wie viele Jahre (Hasta la muerte) Alles aus Liebe Schönen Gruß, auf Wiederseh’n

Zugabe 2:

Tage wie diese Amore Felice Freunde You’ll Never Walk Alone

Zugabe 3:

Opel-Gang Verschwende deine Zeit Eisgekühlter Bommerlunder

Alles aus Liebe – 40 Jahre die Toten Hosen“- Tour im Überblick

Das sind die weiteren Stopps der großen Jubiläums-Tour der Punkrocker:

18. Juni 2022- Olympiastadion München

24. Juni 2022- Merkur-Spiel Arena Düsseldorf

25. Juni 2022- Merkur-Spiel Arena Düsseldorf

30. Juni 2022- Auestadion Kassel

02. Juli 2022- Krieau Open Air Wien

09. Juli 2022- Festwiese Leipzig

14. Juli 2022- Open Air am Volkspark Hamburg

16. Juli 2022- Cannstatter Wasen Stuttgart

17. Juli 2022- Letzigrund Stadion Zürich

20. Juli 2022- Moon and Stars Locano

23. Juli 2022- Messeplatz Freiburg

24. Juli 2022- Maimarktgelände Mannheim

20. August 2022- Flughafen Tempelhof

27. August 2022- Bürgerweide Bremen

03. September 2022- Bodenseestadion Konstanz

10. September 2022- Weserufer Kanzlers Weide Minden

