Nach sieben Jahren Musikpause: Hört Sades neuen Song hier im Stream

Nachdem Sade Adu sieben Jahre lang keine neue Musik veröffentlicht hatte, verkündete Ava DuVernay im Februar auf Twitter, die Sängerin würde einen Song zum Soundtrack ihres Disney-Films „A Wrinkle in Time“ (Deutsch: „Das Zeiträtsel“) beisteuern. „Flower of the Universe“ laute der Titel, so die Regisseurin. „Ich dachte nie, sie würde ‚ja’ sagen, aber ich habe trotzdem gefragt“, schrieb DuVernay außerdem. Jetzt ist der Titel endlich zu hören:

„Das Zeiträtsel“ – mit Oprah Winfrey, Reese Witherspoon und Mindy Kaling in den Hauptrollen – basiert auf dem Fantasy-Science-Fiction-Kinderbuch „Die Zeitfalte“, von Madeleine L’Engle, das 1962 erschien. Kinostart in Deutschland ist der 5. April 2018.

Neben Sade sollen auch DJ Khaled und Demi Lovato, Sia, Kehlani und Chloe x Halle in dem Abenteuerfilm zu hören sein. Den Score komponiert offenbar der iranisch-deutsche Ramin Djawadi, vor allem bekannt durch seine Filmmusik für „Game of Thrones“.