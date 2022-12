Eddie Argos und Shybits veröffentlichen gemeinsamen Weihnachtssong

Art-Brut-Sänger Eddie Argos und das Berliner Indie-Punk-Trio Shybits veröffentlichen eine Weihnachtssingle. Sie heißt „Hope This Christmas“ und soll ein Lied über, genau, Hoffnung sein.

Argo sagt über die Zusammenarbeit: „Ich liebe Weihnachten. Ich liebe die Shybits. Also konnte ich nicht nein sagen, als sie mich für ihren Weihnachtssong angefragt haben.“ Zuvor waren Shybits mit Art Brut auf Tour.

Art Brut gründen sich 2003 in London, Argos lebt mittlerweile in Berlin. Die Band geht im Februar 2023 auf Tour und spielt ihr Debüt BANG BANG ROCK AND ROLL in voller Länge beziehungsweise Kürze: Die zwölf Songs haben sie in rund 34 Minuten untergebracht. Ihr aktuelles, fünftes Album WHAM! BANG! POW! LET’S ROCK OUT! erschien 2018.

Die Gruppe Shybits besteht aus Schlagzeugerin Meghan, Bassisten Piero sowie Gitarristen und Sänger Liam. Sie kombinieren in ihrer Musik die Genre Punk, Garage, Surf, Grunge und Psych. Sie haben 2022 ihr Debüt-Album BODY LOTION veröffentlicht.