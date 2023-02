Eine Million Euro: „Drei Akkorde für deine Spende“ laut Campino erfolgreich

In dem PSD Bank Dome in Düsseldorf treten die Toten Hosen bei dem Benefizkonzert "Drei Akkorde für deine Spende!" auf.

Vergangenen Freitag fand das Benefizkonzert der Toten Hosen mit Unterstützung der Donots und Thees Uhlmann zugunsten der Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei statt. Laut Campino sei dabei das Ziel von einer Million Euro an Spenden erreicht worden. Der Betrag setzte sich aus 600.000 Euro aus Ticketverkäufen und 400.000 Euro aus Spenden zusammen. Im Vorhinein war bereits klar, dass die Stadt Düsseldorf die Halle kostenlos zur Verfügung stellt und die Musiker auf ihre Gagen verzichten. Bei den Zugaben kam als Überraschungsgast Sammy Amara der Düsseldorfer Punk-Band Broilers auf die Bühne.

Das Konzert wurde im Radio übertragen und live gestreamt, wodurch auch Leute die nicht vor Ort waren, spenden konnten. Im PSD Bank Dome in Düsseldorf waren mehr als 10.000 Fans zu Gast, darunter der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst und der Oberbürgermeister der Stadt Dr. Stephan Keller. Campino sagte: „Es fällt uns hier allen schwer, diese Perversion irgendwie auszuhalten, dass in einem Land ein Diktator, den Todeszahlen nicht zu beeindrucken scheinen, mit Krieg und Zerstörung wütet, und 2000 Kilometer entfernt müssen Menschen wegen einer Naturkatastrophe gegen den Tod kämpfen. Und dieses ganze Geld, das jetzt von allen Seiten in Waffen und Verteidigung gepumpt wird, wie nötig könnten wir das in Syrien und der Türkei brauchen. Es zerquetscht einem das Herz“.

Das Geld geht unter anderem an die Hilfsorganisationen Rotes Kreuz, Medico International und Ärzte ohne Grenzen.