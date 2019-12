„Eingekreist“: Herr D.K. lädt in seinem neuen Musikvideo zu Fotoautomat-Karaoke ein

Das wird Dich auch interessieren

Herr D.K. hat seine neue Single „Eingekreist“ samt dazugehörigem Video veröffentlicht. Darin singen und tanzen neben dem Musiker selbst zahlreiche junge Menschen in einem Fotoautomaten zu Herr D.K.s neuem Song über solch existenzielle Themen wie die Zeit, Verdrängung und die Verbindung zwischen Erkennen und Handeln. Und wer genau hinschaut, wird darin auch den aus „Dark“ bekannten Schauspieler Moritz Jahn erkennen:

„‚Eingekreist‘ beschreibt diverse Momente, in denen es darum geht, sich vor einer Erkenntnis zu drücken und so das Unausweichliche zu verdrängen“, so der Musiker in einem offiziellen Statement, „nur wenn man ‚dem jetzt auf den Geist‘ geht, ist morgen etwas da, das etwas verändern kann.“

OK Kid, Seit der Hamburger 2017 erstmals auf der musikalischen Bildfläche erschien, hat er nicht nur über 80.000 Streams auf Spotify, sondern auch seine erste EP vorzuweisen. Im September 2018 erschien ZWISCHEN UNS, produziert von Kristian Kühl, der bereits mit Leoniden Schrottgrenze und Ilgen Nur zusammenarbeitete.

„ZWISCHEN UNS“-EP im Stream hören:

Seine deutschen Songtexte untermalt Herr D.K. mit sanften Melodien, die sich sowohl dem Indie- und Folk-Rock als auch dem Art-Pop zuordnen lassen. „Ich muss aus unerfindlichen Gründen Songs schreiben, sonst werde ich irgendwann unzufrieden“, erklärte der Musiker dem Diffus-Magazin sein kreatives Schaffen.

Nachdem Herr D.K. 2019 bereits unter anderem als Support von Enno Bunger auf deutschen Bühnen stand, wird er uns 2020 auch solo beglücken.

Herr D.K. live 2020 – hier sind die Termine:

14.02.2020 Lübeck – Tonfink

22.02.2020 Göttingen – Nörgelbuff

04.04.2020 Hamburg – Astra Stube

18.04.2020 Stade – Hanse Song Festival

Tickets gibt es online bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Im Frühjahr 2020 soll übrigens Herr D.K.s Debütalbum erscheinen. Ob er einige seiner neuen Songs bereits im Februar auf ihre Bühnentauglichkeit prüfen wird? Es gibt nur einen Weg, es heraufzufinden.