Foo-Fighters-Ausflug: Taylor Hawkins veröffentlicht neuen Song – mit Dave Grohl

Taylor Hawkins & The Coattail Riders live im April 2010 in Los Angeles

Der Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins hat mit seinem Nebenprojekt The Coattail Riders eine neue Single namens „Middle Child“ veröffentlicht. Darauf als Gast an der Gitarre zu hören: Bandkollege Dave Grohl, seines Zeichens Sänger, Gitarrist, Songschreiber und Frontsau von den Foo Fighters.

Außerdem veröffentlichten Hawkins und The Coattail Riders ein Making Of-Video, in dem der hier in einen Frontmann verwandelte Schlagzeuger über die Entstehung des Songs spricht:

Das neue Album von Taylor Hawkins & The Coattail Riders heißt GET THE MONEY soll am 08. November 2019 erscheinen.

Nicht nur Dave Grohl ist als Gast auf der Platte vertreten. Auf der Feature-Liste sind auch andere große Namen des Musikgeschäfts zu finden. So hat sich Hawkins unter anderem Duff McKagan (Guns N‘ Roses), Nancy Wilson (Heart), Mark King (Level 42), Joe Walsh (Eagles), Roger Taylor (Queen) und Pat Smear (Nirvana, Foo Fighters) mit ins Boot geholt.

Als Sänger von Birds Of Satan und The Coattail Riders veröffentlichte Taylor Hawkins seit 2006 drei Studioalben. KOTA, die erste und bisher einzige Solo-Platte des Kaliforniers, erschien 2016.

Auch die Foo Fighters haben für das kommende Jahr ein neues Album angekündigt. Bis dahin hauen sie im Rahmen des 25. Geburtstags ihres selbstbetitelten Debütalbums regelmäßig neues/altes Material aus ihrem „Foo Files“-Archiv heraus.