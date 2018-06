Foo Fighters live in Hamburg: Seht hier Videos des Auftritts auf der Trabrennbahn Bahrenfeld

Auch interessant Festival-Fotos und -Videos Foo Fighters live bei Rock im Park 2018: Die Live-Fotos von Dave Grohl und Co. Kein schlechtes Wochenende für gute Livemusik: Während am Samstag in der Berliner Waldbühne die Beatsteaks überraschenden Besuch von Die Ärzte bekamen, traten am Sonntag die Foo Fighters auf der Trabrennbahn Bahrenfeld in Hamburg auf. Abseits ihrer Headlinershows am vorherigen Wochenende bei Rock am Ring und Rock im Park war dies ihre einzige Deutschland-Show 2018 – 2017 traten sie exklusiv beim Lollapalooza in Berlin auf. In Hamburg staunte Grohl nicht schlecht über die 60.000 Besucher: „Ich glaube, ein größeres Solokonzert spielten wir in Deutschland noch nie!“

Foo Fighters live in Hamburg 2018: „Everlong“

https://www.youtube.com/watch?v=ZhhkwKUptoE Video can’t be loaded: Everlong – Foo Fighters live in Hamburg 10.06.2018 (https://www.youtube.com/watch?v=ZhhkwKUptoE)

Foo Fighters live in Hamburg 2018: „My Hero“

https://www.youtube.com/watch?v=8YM5HDjiCdM Video can’t be loaded: Foo Fighters – My hero (Trabrennbahn Bahrenfeld Hamburg, 10.06.18) HD (https://www.youtube.com/watch?v=8YM5HDjiCdM)

Foo Fighters live in Hamburg 2018: „Learn To Fly“

https://www.youtube.com/watch?v=dbwwqIzgfGo Video can’t be loaded: Foo Fighters – Learn To Fly (Live) in Hamburg 10.06.2018 (https://www.youtube.com/watch?v=dbwwqIzgfGo)

Foo Fighters live in Hamburg 2018: Coverversionen von Queens „Another One Bites The Dust“, Van Halens „Jump“ und „Blitzkrieg Bop“ von The Ramones (mit „Imagine“-Pianoeinlage)

https://www.youtube.com/watch?v=OD8nzV7_wWE Video can’t be loaded: Foo Fighters – Hamburg Trabrennbahn – 10.06.2018 – crazy Songversions (https://www.youtube.com/watch?v=OD8nzV7_wWE)

Auch interessant Werkschau Von genial bis egal: Wir haben uns alle 9 Alben der Foo Fighters noch einmal angehört Bei ihrem Konzert in Göteburg vor ein paar Tagen trollten die Foo Fighters ihre Fans, indem sie einen erneuten Bühnensturz von Dave Grohl vortäuschten.

Das aktuelle Foo-Fighters-Album CONCRETE AND GOLD ist im September 2017 erschienen. In einem Interview erklärte Dave Grohl jüngst, was er Kritikern antwortet, die seiner Band den immergleichen Sound vorwerfen.