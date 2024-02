So kryptisch teasern Vampire Weekend neue Musik an

Neue Platte oder nur ein neuer Song? Was verbirgt sich hinter dem Titel „OGWAUteaser1.mp4“?

Vampire Weekend haben am Dienstag (06. Februar) einen kurzen, kryptischen Clip auf ihrem Instagram-Account geteilt, der gleichzeitig als Teaser für neue Musik von ihnen zu fungieren scheint.

Klavier, sphärische Drums und der Titel „OGWAUteaser1.mp4“

Das körnige Mini-Video zeigt Aufnahmen von Jahrmärkten, Flipper-Automaten, dem Weltraum und Autobahnen. Begleitet werden die Bilder von einem Instrumentalstück, welches mit Klavierklängen und atmosphärisch klingenden Drums daherkommt. Vor allem die dazugehörige Bildunterschrift „OGWAUteaser1.mp4“ lenkt in die Richtung, dass man von der Indie-Band bald mehr neue Sounds erwarten kann. Wann es konkret einen neuen Track sowie ein Album geben wird, ist bislang aber noch unklar.

LP 5 ist längst fertig, oder?

Mutmaßungen zufolge handelt es sich bei dem Snippet sowie dem Caption-Titel um eine Hindeutung auf die erste Single-Auskopplung ihrer fünften Platte, dessen Fertigstellung Ezra Koenig, Chris Tomson und Chris Baio bereits schon öfter bestätigt hatten. Nach der Ankündigung ihres limitierten Vinyl-Live-Albums FROG ON THE BASS DRUM VOL. 01. im Juni 2023 teilte der Bassist Chris Baio nämlich im begleitenden Newsletter mit dem Titel „The Quarterly Report“ mit: „Ich möchte dieses Update mit den aufregendsten Neuigkeiten abschließen: LP 5 IST FERTIG.“

Wie Schlagzeuger Chris Tomson bereits im Juli 2023 erklärte, soll das Werk verstärkt von Raga inspiriert worden sein. „Ich habe das Gefühl, dass es unser bisher bestes Album sein könnte. Zehn Songs, keine Auslassungen“, fügte der New Yorker abschließend hinzu.