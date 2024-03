Fritz Wepper ist tot

Der Schauspieler ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Fritz Wepper ist am Montag, den 25. März, verstorben. Der Mime und Synchronsprecher wurde 82 Jahre. Seit circa einem Monat befand er sich in einem Hospiz in Oberbayern, in dem er eine palliativ behandelt wurde.

„Fritz ist friedlich eingeschlafen“

Seine Frau, Susanne Kellermann, bestätigte gegenüber „Bild“: „Fritz ist friedlich eingeschlafen“.

Der am 17. August 1941 in München geborene Schauspieler wurde vor allem durch seine Rollen in „Die Brücke“, „Der Kommissar“, „Derrick“ und „Um Himmels Willen“ bekannt.

Im November 2023 verstarb sein jüngerer Bruder – der Schauspieler Elmar Wepper – im Alter von 79 Jahren. Fritz Wepper war im Rollstuhl sitzend bei der Beerdigung anwesend.

Wepper hinterlässt seine Frau und eine Tochter – Sophie Wepper.