„God of War“-Serie spaltet Fans: Erster Blick auf Kratos und Atreus

Ein Foto, zwei Lager: Ryan Hurst als Kratos in der „God of War“-Serie polarisiert die Community. Was das erste Serienbild zeigt.

Die kommende Live-Action-Adaption von „God of War“ sorgt bereits lange vor der Premiere für intensive Diskussionen. Ein erstes offizielles Bild von Kratos und Atreus hat ausgereicht, um die Community in zwei Lager zu spalten. Für Prime Video ist das Projekt eines der ambitioniertesten Fantasy-Vorhaben der nächsten Jahre – für Fans eine emotionale Bewährungsprobe.

Auf dem veröffentlichten Set-Foto sind Ryan Hurst als Kratos und Callum Vinson als Atreus zu sehen. Der Hintergrund: eine nordisch anmutende Waldlandschaft. Die Szene erinnert an das Reboot des Spiels, in dem die Vater-Sohn-Beziehung im Mittelpunkt steht. Kratos beobachtet Atreus beim Training mit Pfeil und Bogen – eine ruhige, intime Momentaufnahme.

Viele Fans hatten mit einem düstereren, epischeren Ersteindruck gerechnet. Für manche gilt die stille Szene als positives Zeichen für erzählerische Tiefe. Anderen fehlt die rohe Kraft, die sie mit Kratos verbinden.

Casting-Debatte um Ryan Hurst

Besonders intensiv wird das Casting von Ryan Hurst diskutiert. Der Schauspieler ist den meisten bekannt aus „Sons of Anarchy“ oder auch „The Walking Dead“ und bringt eine imposante Erscheinung mit. Dennoch entspricht er nicht für alle Fans dem Bild des übermenschlichen Kriegsgottes. Online reichen die Kommentare von „perfekt getroffen“ bis zu „wirkt wie Cosplay“. Einige bemängeln die Körperlichkeit der Figur. Andere weisen darauf hin, dass eine Live-Action-Serie zwangsläufig anders wirken müsse als eine digital erschaffene Figur.

Darüber hinaus wurden weitere Darsteller:innen bestätigt: Mandy Patinkin als Odin, Ólafur Darri Ólafsson als Thor, Max Parker als Heimdall, Teresa Palmer als Sif und Alastair Duncan als Mimir. Ergänzt wird der Cast durch Jeff Gulka als Sindri, Danny Woodburn als Brok und Ed Skrein als Baldur. Die Produktion deckt damit zentrale Figuren des nordischen Handlungsbogens ab.

Warum die Reaktionen so emotional sind

„God of War“ gehört zu den prominentesten PlayStation-Marken überhaupt. Spätestens seit dem emotional erzählten Reboot gilt die Reihe als tiefgründiges Drama über Schuld, Verlust und Vaterschaft. Die Beziehung zwischen Kratos und Atreus hat bei vielen Spieler:innen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Die Erwartungen an die Serienadaption sind entsprechend hoch.

Der erste Blick auf Kratos und Atreus

Auf Plattformen wie Reddit, Instagram und X entwickelte sich innerhalb weniger Stunden eine hitzige Debatte. Einige Nutzer:innen verglichen das Motiv mit einem Promo-Shooting oder einem Convention-Foto. Andere bemängelten, das Bild wirke zu sauber oder künstlich ausgeleuchtet. Memes ließen nicht lange auf sich warten. Gleichzeitig formierte sich eine Gegenbewegung, die zur Geduld mahnte. Produktionsfotos spiegeln noch nicht Farbkorrektur, visuelle Effekte oder die finale Bildsprache wider – das zeigen ähnliche Frühreaktionen bei anderen Fantasy-Projekten.

Einige Stimmen aus der Entwickler:innen‑Community haben sich ebenfalls zur aktuellen Diskussion geäußert: Christopher Judge, der Kratos in den beiden jüngsten Spiele‑Titeln sprach und stark mit der Figur verbunden ist, begrüßte die Besetzung von Ryan Hurst ausdrücklich. Judge äußerte in den Socials: „Alles, was ich mir für denjenigen gewünscht habe, der Kratos spielen sollte, war, dass er Kratos so sehr liebt, schätzt und respektiert wie wir alle. Und mit Ryan Hurst haben sie das geschafft. Es ist eine großartige Wahl, nicht nur ein großartiger Schauspieler, sondern auch ein großartiger Mensch. Und ein Gamer, der God of War tatsächlich seit seiner Gründung gespielt hat. Also, Chapeau, ihr habt einen großartigen Live-Action-Kratos. Hau rein, Ryan.“

Gleichzeitig meldete sich der ursprüngliche Schöpfer der Reihe, David Jaffe. Er hielt das veröffentlichte Bild zunächst für eine KI-Erstellung und erklärte, dass es „in so vielerlei Hinsicht so schlecht“ sei, auch wenn er die Arbeit von Showrunner Ronald D. Moore weiterhin respektiere; Jaffe kritisierte zudem die Veröffentlichung des Fotos als unglücklichen Marketing‑Schachzug angesichts der harschen Reaktionen.

Ryan Hurst selbst äußerte sich nur spärlich mit dem Satz: „Vertraut nicht allem was ihr im Internet seht Kinder“.

Produktion und kreative Verantwortung

Hinter der Serie steht Sony Pictures Television in Zusammenarbeit mit Prime Video. Als Showrunner fungiert Ronald D. Moore. Er hat bereits Formate wie „Battlestar Galactica“, „Outlander“ und „For All Mankind“ geprägt. Seine Serien zeichnen sich durch langfristige Erzählbögen und emotionale Verankerung aus – zwei Elemente, die auch für „God of War“ entscheidend sein dürften.

Ein Urteil ist noch zu früh

Ob die Serie die cineastische Wucht und emotionale Intensität der Vorlage erreicht, bleibt abzuwarten. Frühreaktionen auf Produktionsfotos haben sich bei Großprojekten oft relativiert. Die eigentliche Bewährungsprobe kommt erst mit einem ersten Trailer. Die Produktion soll im März 2026 beginnen und bis April 2027 andauern, eine Veröffentlichung ist also noch weit entfernt.

Für Prime Video ist die Aufmerksamkeit ein zweischneidiges Schwert: Sie garantiert Reichweite, erhöht aber auch den Erwartungsdruck enorm.