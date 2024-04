„For All Mankind“ erhält fünfte Staffel und neue Spin-Off-Serie

„Star City“ soll sich mit der sowjetischen Seite des Wettlauf um die Eroberung des Alls beschäftigen.

„For All Mankind“ wird für eine fünfte Staffel erneuert und erhält im gleichen Zuge auch noch ein Spin-Off mit dem Titel „Star City“. Beleuchtet werden soll darin der Wettlauf ins All in den 1960er-Jahren aus Sicht der Beteiligten des sowjetischen Raumfahrtprogramms.

Details zur fünften Staffel noch unbekannt

Die Dramaserie „For All Mankind“ erzählt von einer alternativen Realität, in der der Wettlauf um die Eroberung des Weltraums während des Kalten Krieges nie beendet wurde. Die Sowjetunion betritt mit einem russischen Kosmonauten als erste den Mond – woraufhin die USA und der Westen den Bau einer Mondstation beschließen.

Alle vier Staffeln können auf Apple TV+ gestreamt werden. Welche Charaktere in den neuen Folgen zu sehen sein werden und wie es nach dem Finale der vierten Staffel weitergeht, ist bisher noch ungewiss. Gegenüber „TVline“ sagte Produzent Ben Nedivi: „Wir denken immer auch darüber nach, dass man die Besetzung weiterentwickeln muss, damit die Serie funktioniert. Man muss sich von einigen der Charaktere und Schauspieler, die wir am meisten lieben, verabschieden und neue Charaktere einführen, während wir weitermachen.“

Spin-Off-Serie „Star City“ in Planung

Nedivi und „For All Mankind“-Autor Matt Wolpert sind auch für die neue Spin-Off-Serie „Star City“ verantwortlich, die als „treibender, paranoider Thriller“ beschrieben wird. Inhaltlich soll die Geschichte hinter dem Eisernen Vorhang beleuchtet und das Leben der Astronaut:innen, der Ingenieur:innen und der Geheimdienstler, die im sowjetischen Raumfahrtprogramm waren, gezeigt werden. Weder die fünfte Staffel der Weltraumserie noch der Ableger haben bisher ein Veröffentlichungsdatum.