Tilda Swinton filmt ihre Hunde am Strand und erschafft große Kunst

Foto: Vevo. All rights reserved.

Hunde am Strand: Große Kunst.

Wie kann man klassische Musik im Internet-Zeitalter wieder zu den jungen Leute bringen? Tilda Swinton weiß es natürlich: Ein Musikvideo mit Hunden sollte reichen. Und so gibt es nun ein sechsminütiges Video auf YouTube, in dem die Hunde der Schauspielerin zu einer Neuinterpretation von Georg Friedrich Händel „Flavio“ am Strand spielen.

Aber seht selbst:

Gemeinsam mit ihrem Partner Sandro Kopp hat Tilda Swinton hier tatsächlich Regie geführt. Wahnsinnig anstrengend kann der Job aber nicht gewesen sein, Swinton und Kopp filmten schlichtweg ihre eigenen Hunde am Strand.

Im Nachhinein wurden dann „crazy“ Schnitte gemacht und die Hunde manchmal verdoppelt, damit die Bilder zu Anthony Roth Costanzos Version von Händels „Flavio“, HWV 16“ passen. Das Video ist Teil einer längeren Produktion namens „Glass Händel“.