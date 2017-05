„House of Cards“ von Netflix: Hier kann man die neue Staffel sehen

Es ist ein Ärgernis, das deutsche Netflix-Nutzer nun schon seit Jahren begleitet: Sobald die neue Staffel der Erfolgsserie „House of Cards“ in Deutschland startet, haben die Kunden einen entscheidenden Nachteil. Denn obwohl die Serie mit Kevin Spacey komplett von Netflix finanziert und produziert wird, ist sie in Deutschland nicht in der Mediathek enthalten. Zumindest nicht Staffelstart.

Ab dem 30. Mai startet Frank Underwood als durchtriebener Präsident mit der 5. Staffel, im deutschen Netflix-Programm wird sie aber erst nach dem Sommer zu sehen sein. Hierzulande hat Glück, wenn er Sky oder Amazon Video nutzt. Der Pay-TV-Anbieter Sky zeigt immer dienstags um 20:15 Uhr zwei neue Episoden auf dem Sender Sky Atlantic HD. Alternativ kann man sich einzelne Folgen auch via Sky Ticket abrufen. Das verschlingen der kompletten Staffel wird dann allerdings etwas teurer.

Eine andere Alternative bietet ausgerechnet Amazon Video, immerhin einer der ärgsten Konkurrenten von Netflix. Für 2,49 Euro oder 2,99 Euro (dann in HD) kann man sich die neuen Episoden anschauen. Oder eben bis zum Start auf Netflix warten und bis dahin achtsam Spoiler vermeiden.

Den Trailer zur 5. Staffel könnt Ihr Euch hier anschauen: