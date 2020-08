Kanye West steht nach Corona-Pause wieder mit „Sunday Service“-Chor vor der Kamera

Kanye West ist nach der selbstauferlegten Corona-Pause und seinen anhaltenden Bestrebungen als US-Präsidentschaftskandidat wieder mit seinem „Sunday Service“-Chor am Start. Mehrere auf Twitter gepostete Clips zeigen die Gruppe allesamt in roter Kleidung auf der Familien-Ranch des US-Rappers. Die Vorstellung fand ohne Publikum und West zufolge unter Einhaltung sämtlicher COVID-bedingter Sicherheitsvorkehrungen statt.

Seht hier die Bilder und Videos zum Event:

In den letzten Wochen machte West vor allem mit seinen zahlreichen impulsiven Twitter-Tiraden von sich Reden. Zuletzt setzte er jedoch zur augenscheinlichen Kehrtwende an: So entschuldigte er sich unter anderem bei seiner Frau Kim Kardashian West, nachdem er kurz zuvor herumposaunt hatte, er versuche sich schon seit zwei Jahren von ihr zu trennen und der Horrorfilm „Get Out“ handle eigentlich von ihm. Demnach werde West vom Kardashian-Klan gegen seinen Willen festgehalten und seine Tochter North habe er außerdem ursprünglich abtreiben lassen wollen.

Nach der Entschuldigung teilte er noch das Album-Artwork für seine nächste Platte DONDA. Dieses präsentiert sich ganz sphärisch, bunt und lässt viel Raum für Interpretation. Das Album sollte eigentlich schon am 24. Juli 2020 erscheinen. Doch aus unerfindlichen Gründen blieb es an dem Tag dann doch still um den Musiker. Wann das neue Album nun das Licht der Welt erblicken wird, bleibt unklar.

Dass Kanye West unter einer bipolaren Störung leidet, ist längst kein Geheimnis mehr: So enthält das Cover seines im Jahr 2018 erschienenen Albums YE etwa den Satz „I hate being Bi-Polar it’s awesome“ (deutsch: Ich hasse es, bipolar zu sein, es ist fantastisch“) und in einem Song auf der Platte bezeichnete er die psychische Erkrankung als seine „superpower“. In einem Interview mit Late-Night-Show-Host Jimmy Kimmel aus demselben Jahr sprach West zudem ganz offen über seine Bipolarität und meinte: „Ich denke, es ist wichtig, dass wir Gespräche über psychische Gesundheit führen.“