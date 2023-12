Donald Trump antwortet auf „Kevin – Allein in New York“- Vorwurf

In einem Interview sagte Regisseur Chris Columbus, Trump hätte sich in den Film hineingedrängt.

In einer aktuellen Nachricht ging Donald Trump auf die Behauptung ein, er hätte sich seinen kurzen Gastauftritt in „Kevin – Allein in New York“ durch Mobbing verschafft. Regisseur Chris Columbus erzählte in einem Interview mit „Business Insider“ 2020, dass der Cameo-Auftritt im Film von 1992 darauf zurückzuführen sei, dass er im New Yorker Plaza Hotel filmen musste, das dem damaligen Nur-Unternehmer und heutigen Ex-Präsidenten selbst gehörte.

„Er hat sich in den Film hineingedrängt“

„Wir konnten das Plaza nicht in einem Filmstudio nachbauen“, sagt Columbus. „Trump stimmte zu. Wir zahlten die Gebühr, aber er sagte auch: ‚Die einzige Möglichkeit, das Hotel zu nutzen, ist, wenn ich im Film bin.‘ Also stimmten wir zu, ihn in den Film aufzunehmen.“

Bei der Premiere des Films, erzählt der Regisseur, ist dann „das Seltsamste passiert“. „Die Leute jubelten, als Trump auf dem Bildschirm erschien. „Also sagte ich zu meinem Redakteur: ‚Lass ihn im Film. Es ist ein Moment für das Publikum.‘ Aber er hat sich in den Film hineingedrängt“.

„Dieser kleine Cameo-Auftritt startete wie eine Rakete und der Film war ein großer Erfolg“

Jetzt hat der ehemalige US-Präsident auf seiner Social-Media-Plattform „Truth Social“ auf den Kommentar des Regisseurs reagiert. „Chris Columbus und andere flehten mich an, einen Cameo-Auftritt in ‚Kevin – Allein zu Hause 2‘ zu absolvieren … Ich war sehr beschäftigt und wollte das eigentlich nicht tun“, schreibt Trump.

„Sie waren sehr nett, aber vor allem hartnäckig. Ich stimmte zu und der Rest ist Geschichte! „Dieser kleine Cameo-Auftritt startete wie eine Rakete und der Film war ein großer Erfolg … Jetzt jedoch, 30 Jahre später, veröffentlichte Columbus (wie war sein richtiger Name?) eine Erklärung, dass ich mich selbst in den Film hineingedrängt habe“, fügte er hinzu.

Trump sieht sich selbst als Mitverantwortlicher für den Erfolg des Films. „Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Dieser Cameo-Auftritt hat zum Erfolg des Films beigetragen, aber wenn sie sich gemobbt fühlten oder mich nicht wollten, warum haben sie mich dann über 30 Jahre lang reingesteckt und dort behalten? Denn ich war und bin großartig für den Film, das ist der Grund!“