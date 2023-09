Kim Petras überrascht mit Album-Release PROBLÉMATIQUE

Eigentlich sollte es ihr Debüt-Album werden, doch Petras ließ es ungehört herumliegen – bis jetzt.

Am Montag (18. September) überraschte Kim Petras, als sie ihr eigentlich verworfenes Debütalbum PROBLÉMATIQUE doch noch veröffentlichte. Nachdem Petras einst bestätigte, das die Platte tief in einer Schublade stecken und dort bleiben sollte, wurden 2022 mehrere Tracks des Albums geleakt. Jetzt gibt es aber ganz legal das ganze Werk im Streaming zu hören.

Dem Anschein nach hat die Sängerin also ihre Meinung geändert und das alte Projekt doch noch mal angefasst. Das veröffentlichte Album hält auch einen gemeinsamen Song mit Paris Hilton bereit – „All She Wants“ ist nach Hiltons „Stars Are Blind“ bereits der zweite Song an dem die zwei Künstlerinnen zusammengearbeitet haben.

2022 war für Kim Petras höchst erfolgreich. Gemeinsam mit Sam Smith erreichte sie mit dem Song „Unholy“ den ersten Platz in den „Billboard Hot 100“. Damit wurde sie zur ersten Transgender-Künstlerin, der dies gelang. Auch einen Grammy wurde Petras und Smith für die Zusammenarbeit verliehen.

FEED THE BEAST, das erste herausgebrachte Album der Popsängerin, erschien im Juni 2023 und enthält auch Features mit Nicki Minaj und Banks.

PROBLÉMATIQUE ist im Stream bei Spotify und Apple Music erhältlich.