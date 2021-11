Kylie Minogue: Neue Single „Kiss of Life“ mit Jessie Ware

Foto: AFP via Getty Images, ANDREW PARSONS. All rights reserved.

Kylie Minogue hat am Freitag (29. Oktober) ihre neue Single „Kiss of Life“ veröffentlicht – zusammen mit ihrer britischen Kollegin Jessie Ware singt sie zu Disco-Tunes über’s Knutschen, Tanzen und die Freude am Leben. Der Single-Drop dient der Promotion ihres neuen Album-Edition DISCO: GUEST LIST EDITION, welches ab dem 12. November verfügbar sein soll.

Auf der Gästeliste-Erweiterung ihres 2020er DISCO-Albums stehen auch Künstler*innen wie Dua Lipa und Years & Years. In einer Pressemitteilung heißt es, „Kiss of Life“ sei „ganz klar für den Dancefloor gemacht.“ Komponiert wurde das Stück zusammen mit James Ford, Danny Parker und Shungudzo. Allesamt waren bereits an Jessie Wares Album „What’s Your Pleasure?“ beteiligt, das ebenfalls 2020 erschien.

Auch Disco-Enthusiastin Gloria Gaynor steht auf der Gästeliste: mit ihr hatte Kylie Minogue „Can’t Stop Writing Songs About You“ aufgenommen. Abgerundet wird die kommende DISCO-Edition von vielen Remixes der Originaltracks, sodass sich satte 26 Titel zusammenfinden. Das sind immerhin zehn Songs mehr als noch auf dem Originalalbum.

DISCO: GUEST LIST EDITION wird als 2-CD-Variante und auch als exklusive 3-LP-Edition verfügbar sein. Darüber hinaus gibt’s die neuen Songs auch auf allen gängigen Streamingplattformen zu hören.