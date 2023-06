Er stoppte die Show mit den Worten: „Es ist Long COVID, es ist nicht mein Alter, ihr Arschlöcher!“

Robbie Williams musste am Samstagabend (17. Juni) seinen Auftritt beim Pinkpop Festival in den Niederlanden nach drei Songs kurz abbrechen. Der 49-jährige Musiker erklärte auf der Bühne, es liege nicht an der sommerlichen Hitze, sondern er habe mit Long COVID zu kämpfen und brauche deshalb eine Pause.

In einem Video, das auf Twitter kursiert, kann man erkennen, wie Robbie Williams die Band nach dem dritten Song bittet, mit dem Spielen aufzuhören und außer Atem sagt: „Ich bin am Arsch“. Daraufhin lacht er und ruft ins Publikum: „Es ist Long COVID, es ist nicht mein Alter, ihr Arschlöcher!“

Ein Konzertbesucher berichtet auf Twitter, dass der britische Sänger bereits zwischen den ersten drei Songs der Show immer wieder Pausen eingelegt und auch über seine Depressionen gesprochen habe, bei denen ihm seine Frau und seine Fans eine große Hilfe seien.

Zwar habe Robbie Williams den Gig nach einer kurzen Unterbrechung wie geplant fortgeführt, jedoch für den Rest des Auftritts energielos gewirkt, berichtet unter anderem die niederländische Tageszeitung „Algemeen Dagblatt“. Außerdem habe Williams auch schon bei anderen Konzerten ähnliche Kommentare zu seinem gesundheitlichen Zustand gemacht, darunter in Tel Aviv und Köln.