Lil Nas X: Tracklist und Features von MONTERO

Foto: AFP via Getty Images, FREDERIC J. BROWN. All rights reserved.

Lil Nas X veröffentlichte vergangene Woche (26. August) den offiziellen Trailer von MONTERO und gab das Release-Datum bekannt. Eine Tracklist ließ noch auf sich warten. Nun, am 1. September, veröffentlichte der Rapper ein weiteres Video, in dem die Tracks und Features verraten werden.

In dem kurzen Video fällt ein nackter Lil Nas X durch die Wolken und landet in dem Album-Cover von MONTERO. Wieder zurück in den Wolken angekommen, führt eine sanfte Kamerafahrt durch die verschiedenen Titel des Albums und enthüllt die Feature-Partner. Neben dem bereits bekanntgegebenen Jack Harlow werden auch Elton John, Meghan Thee Stallion, Miley Cyrus und Doja Cat auf dem Album zu hören sein.

Auf Twitter beschwerte sich daraufhin ein Fan, dass keine männlichen Poc-Artists auf dem Album seien, sondern „nur Frauen und weiße Männer“. Lil Nas X begründete das und sagte, es würden viele vielleicht einfach nicht mit ihm arbeiten wollen.

maybe a lot of them just don’t wanna work with me https://t.co/AkEDNMMbkP — MONTERO 🦋 (@LilNasX) September 1, 2021

Kid Cudi will mit Lil Nas X in den Rosengarten

Daraufhin meldete sich Kid Cudi zu Wort und sagte, er würde gerne mit ihm arbeiten. Außerdem wolle er „mit ihm in Rosengärten herumtollen“, während er über seinen Schmerz singt.

Nigga ill work w u and frolic in rose gardens w u singin about my pain https://t.co/5AcrmORHkX — The Chosen One : I 💖 YOU FRESHIE 4EVER (@KidCudi) September 1, 2021

Lil Nas X – MONTERO-Tracklist:

Montero (Call Me by Your Name) Dead Right Now Industry Baby [feat. Jack Harlow] That’s What I Want The Art of Realization Scoop [feat. Doja Cat] One of Me [feat. Elton John] Lost in the Citadel Dolla Sign Slime [feat. Megan Thee Stallion] Tales of Dominica Sun Goes Down Void Don’t Want It Life After Salem Am I Dreaming [feat. Miley Cyrus]

Lil Nas X‘ aktuelle Single „Industry Baby“ mit Jack Harlow konnte sich auf Platz 2 der US-Charts positionieren und hat bereits Gold-Status erreicht.